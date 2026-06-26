出招防炒樓︱日本10月起置業須申報國籍 擬2027年擴大調查海外買家

據日本《共同社》6月26日的報道，日本國土交通省計劃最快於2027年，擴大調查境內外國人購買公寓的實際情況。此舉承接去年針對海外買家的調查，旨在掌握短期炒賣等投機性交易。

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日本：不歡迎任何人炒樓

此舉源於自民黨內有聲音擔憂外國人炒樓會推高樓價，因而要求實施管制；然而，此舉亦引發外界對「歧視性限制」的疑慮。日本國土交通省強調，無論買家國籍為何，當局均不歡迎投機炒賣，因此將優先掌握實際市況。

未來調查將分析不同國籍買家的購買傾向及各地區的置業情況。至於具體的調查區域，以及調查範圍是否涵蓋日本本地人等細節，則仍待進一步敲定。

自民黨在今年眾議院選舉的競選承諾中，已寫明會探討對外國人限購公寓的措施；政府亦公佈了綜合對策，連同防止外國人欠繳稅款及社保費等問題一併推進。

隨著今年10月起，日本新購置物業將強制申報國籍，調查條件將日益成熟。

僅3%買家是外國人

不過，國交省去年的調查顯示，去年上半年東京都新建公寓的買家之中，海外置業者僅佔3.0%，且未見短期炒賣高價物業的傾向，無法證實外國人買樓會導致房價飆升。

有政府相關人士指出，不少外國人在日本工作定居，置業本身並非問題，關鍵在於不論國籍的投機炒賣。此外，由於世貿組織（WTO）成員國之間有不可歧視外國人的原則，據報目前日本難以推出僅針對外國人的限制措施。



