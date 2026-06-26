微軟Win10支援延至2027 用戶拒升級Win11不滿硬件要求高

微軟Windows 10安全更新（ESU）計劃原定2026年10月結束，現已悄悄延長一年。目前全球仍有數億台個人電腦使用舊系統，許多用戶遲遲不肯升級至Windows 11，原因是硬件要求高，記憶體消耗大。

微軟（Microsoft）在其官方頁面無預警地更新了Windows 10延伸安全更新（ESU）計劃，將截止日期從原定的2026年10月推遲至2027年10月12日，整整延長了一年。

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此舉被認為是微軟對Windows 11升級緩慢的反應。許多用戶認為Windows 11過於消耗記憶體，而選擇繼續使用更高效的Windows 10。報道指出，微軟自家的入門級Surface筆記型電腦售價849美元（約6660港元），卻僅配備8GB記憶體，微軟甚至改變立場稱8GB足以應付日常使用，與過去推崇16GB為基準的說法相悖。

Windows 10已於2025年10月14日終止支援，不再提供免費安全更新。Windows 10 22H2（家用版、專業版等），可透過微軟帳戶同步免費獲得延伸安全更新，或以1,000微軟獎勵積分兌換，或支付30美元的一次性費用，每個授權最多可覆蓋10台設備。