遊日注意 | 罕見雙風暴夾擊 日航全日空取消120航班 京都籲數千人撤離

2股熱帶風暴正逼近日本列島，日本航空公司和全日空航空公司周五（26日）取消合共取消120班機。京都當局建議部分地區數千民眾撤離，以防洪水和山泥傾瀉。京都和大阪都宣布，主要河川水位上升，民眾需警惕洪水。京都府精華町更是發布最高級別的「第5級緊急安全確保」避難指示。

日本氣象預報員稱，熱帶風暴米克拉中心附近最大陣風風速一度達每小時144公里，日本南部和西部部分地區已遭受暴雨襲擊。即使是遠離颱風本體的近畿地區，也降下了刷新觀測史上最高紀錄的大雨，

京都鴨川罕見暴漲。X@freekakumei

日航取消往返沖繩和鹿兒島南部地區的70航班。法新社

全日空取消往返沖繩和鹿兒島南部地區的50航班。美聯社

鴨川河川水位暴漲

受到梅雨前線等因素影響，日本近畿地區降下暴雨。京都府精華町因預期或已發生塌方與土石流，於26日上午8時15分針對東畑地區的239戶、共529人，發布了警戒級別最高的「緊急安全確保」。

京都市中心的主要河流鴨川一度被發布第4級警戒的「氾濫危險警報」，目前河川水位仍大幅上漲、水流湍急如濁流，鴨川沿岸現已拉起管制線。

恐引發「藤原效應」

預計米克拉將在周末掠過九州島和四國島，並可能與同樣在太平洋上空盤旋的熱帶風暴海高斯匯合。當兩股風暴相互作用時，可能會出現被稱為「藤原效應」的大氣現象，從而增加預測其移動路徑和強度的難度。

日航和全日空分別取消往返沖繩和鹿兒島南部地區的70和50航班。京都建議數千名居民撤離，並警告可能發生山泥傾瀉。

豐田日產暫停生產 美日取消魚鷹演習

另外，由於暴雨導致道路封閉，豐田汽車暫停九州一家工廠的生產；日產汽車也表示計劃暫停部分生產線。

美日聯合演習中，日本自衛隊原訂進行V-22「魚鷹」運輸機首飛宮古島的計畫，也因風暴來襲取消。