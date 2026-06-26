Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮八卦︱美新書：特朗普女貼身秘書留情信：你對我來說就是一切

即時國際
更新時間：15:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-26 HKT

根據美國雜誌《時人》（People）近日的報道，當地最近出版了一本名為《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）的新書，內容充滿爆點。書中揭露，特朗普身邊有一位極度低調、卻形同「隱形心腹」的親密女助理；她不僅掌控著總統獲取的大部分資訊，甚至經常在特朗普的「私人空間」留下極具情感色彩的私人便條。

同僚見字感困惑

這本書由《紐約時報》記者馬姬．哈伯曼（Maggie Haberman）和喬納森．斯萬（Jonathan Swan）所撰。

2026年6月，哈普在注視著特朗普簽署政令。法新社
2026年6月，哈普在注視著特朗普簽署政令。法新社
娜塔莉曾患重病，感謝特朗普的醫療改革法案拯救了她的生命。法新社
娜塔莉曾患重病，感謝特朗普的醫療改革法案拯救了她的生命。法新社
《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》新書發佈。amazon
《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》新書發佈。amazon

據新書《政權更迭》記載，在特朗普上屆總統任期結束後，其行政助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）曾在他私人空間留下多張「愛慕紙條」，其中一封更寫道：「你對我來說就是一切。」這張紙條當時讓未來的特朗普競選經理兼白宮幕僚長蘇茜．威爾斯（Susie Wiles）感到困惑不解。

「像妻子孩子一樣愛我」

新書指出，特朗普亦曾對旁人稱讚哈普：「你們都會去賺錢的，但她永遠不會離開我。」他甚至開始用法語發音來稱呼「娜塔莉」，並形容哈普是「唯一一個像我的妻子和孩子一樣愛我的人」。

隨著特朗普贏得2024年大選並重返華盛頓，哈普一直陪伴在側，成為橢圓形辦公室內「不可或缺」的人物。書中形容，她是特朗普所有忠誠助手中，最「忠誠」的一位。

被稱「人體打印機」

現年三十出頭的哈普曾是極右翼「一個美國新聞網」及霍士新聞的電視主持，自2022年加入特朗普團隊後便一直跟隨他，並在佛羅里達州海湖莊園生活。她以極度忠誠和高效著稱，由於經常隨身攜帶手提電腦與便攜式打印機，一看到保守派網站的正面報道或社交媒體讚美，便會立即大聲朗讀並打印給特朗普，因而被同事戲稱為「人體打印機」。

2020年，娜塔莉任特朗普競選顧問委員會成員。法新社
2020年，娜塔莉任特朗普競選顧問委員會成員。法新社

哈伯曼與斯旺在書中描述，在特朗普開會期間，哈普通常會坐在旁邊開著電腦，歪著頭聆聽，除非特朗普下令否則從不發言。不論是去雜物房拿取「特朗普2028」的宣傳品、快速進行Google搜尋，還是提供來自《布賴巴特新聞網》（Breitbart）或《網關專家》（The Gateway Pundit）等右翼媒體的最新報導，她都能迅速完成。

成特朗普社媒控制人

書中更揭露，到了2025年末，哈普已成為白宮助理之中，對特朗普Truth Social帳戶擁有最大控制權的人，而總統經常每天在該帳戶發布數十條內容。

近日，有記者向白宮就本書內容提問，而白宮發言人庫什．德賽（Kush Desai）則炮轟《政權更迭》一書的內容為「假新聞」。他強調，沒有任何一位總統能像特朗普般有效利用社交媒體與人民直接溝通，而美國人民對此亦深表感激。

白宮：哈普深受愛戴

德賽強力捍衛哈普，形容她是「深受愛戴的白宮官員」，並指出特朗普在幕僚中培養出的極高忠誠度，正是他對國家承諾的明證，直言「假新聞媒體永遠不會明白像她一樣受到信任和敬仰是什麼感覺」。

本周首發的新書《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》，由哈伯曼與斯旺合著。該書基於2023年春季至今年春季期間，對數百人進行的逾千次採訪，詳細記錄了特朗普從政治低谷重返白宮的內幕。
 

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
3小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
7小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
6小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
19小時前
收工注意︱天文台：強雷雨區逐漸東移 料未來兩三小時影響珠江口一帶
社會
4分鐘前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
20小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
4小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
18小時前