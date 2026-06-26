白宮八卦︱美新書：特朗普女貼身秘書留情信：你對我來說就是一切

根據美國雜誌《時人》（People）近日的報道，當地最近出版了一本名為《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）的新書，內容充滿爆點。書中揭露，特朗普身邊有一位極度低調、卻形同「隱形心腹」的親密女助理；她不僅掌控著總統獲取的大部分資訊，甚至經常在特朗普的「私人空間」留下極具情感色彩的私人便條。

同僚見字感困惑

這本書由《紐約時報》記者馬姬．哈伯曼（Maggie Haberman）和喬納森．斯萬（Jonathan Swan）所撰。

2026年6月，哈普在注視著特朗普簽署政令。法新社

娜塔莉曾患重病，感謝特朗普的醫療改革法案拯救了她的生命。法新社

《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》新書發佈。amazon

據新書《政權更迭》記載，在特朗普上屆總統任期結束後，其行政助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）曾在他私人空間留下多張「愛慕紙條」，其中一封更寫道：「你對我來說就是一切。」這張紙條當時讓未來的特朗普競選經理兼白宮幕僚長蘇茜．威爾斯（Susie Wiles）感到困惑不解。

「像妻子孩子一樣愛我」

新書指出，特朗普亦曾對旁人稱讚哈普：「你們都會去賺錢的，但她永遠不會離開我。」他甚至開始用法語發音來稱呼「娜塔莉」，並形容哈普是「唯一一個像我的妻子和孩子一樣愛我的人」。

隨著特朗普贏得2024年大選並重返華盛頓，哈普一直陪伴在側，成為橢圓形辦公室內「不可或缺」的人物。書中形容，她是特朗普所有忠誠助手中，最「忠誠」的一位。

被稱「人體打印機」

現年三十出頭的哈普曾是極右翼「一個美國新聞網」及霍士新聞的電視主持，自2022年加入特朗普團隊後便一直跟隨他，並在佛羅里達州海湖莊園生活。她以極度忠誠和高效著稱，由於經常隨身攜帶手提電腦與便攜式打印機，一看到保守派網站的正面報道或社交媒體讚美，便會立即大聲朗讀並打印給特朗普，因而被同事戲稱為「人體打印機」。

2020年，娜塔莉任特朗普競選顧問委員會成員。法新社

哈伯曼與斯旺在書中描述，在特朗普開會期間，哈普通常會坐在旁邊開著電腦，歪著頭聆聽，除非特朗普下令否則從不發言。不論是去雜物房拿取「特朗普2028」的宣傳品、快速進行Google搜尋，還是提供來自《布賴巴特新聞網》（Breitbart）或《網關專家》（The Gateway Pundit）等右翼媒體的最新報導，她都能迅速完成。

成特朗普社媒控制人

書中更揭露，到了2025年末，哈普已成為白宮助理之中，對特朗普Truth Social帳戶擁有最大控制權的人，而總統經常每天在該帳戶發布數十條內容。

近日，有記者向白宮就本書內容提問，而白宮發言人庫什．德賽（Kush Desai）則炮轟《政權更迭》一書的內容為「假新聞」。他強調，沒有任何一位總統能像特朗普般有效利用社交媒體與人民直接溝通，而美國人民對此亦深表感激。

白宮：哈普深受愛戴

德賽強力捍衛哈普，形容她是「深受愛戴的白宮官員」，並指出特朗普在幕僚中培養出的極高忠誠度，正是他對國家承諾的明證，直言「假新聞媒體永遠不會明白像她一樣受到信任和敬仰是什麼感覺」。

本周首發的新書《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》，由哈伯曼與斯旺合著。該書基於2023年春季至今年春季期間，對數百人進行的逾千次採訪，詳細記錄了特朗普從政治低谷重返白宮的內幕。

