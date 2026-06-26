全球最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲 科學家尋長壽密碼

巴西3名年逾100歲的姊妹本月獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為全球在世的最年長3姊妹，她們的年齡合計達316歲，不僅寫下罕見紀錄，也成為科學家研究長壽秘密的重要線索，希望透過分析她們的基因與生活方式，進一步了解人類長壽的原因。

這3名姊妹居於里約熱內盧，分別是103歲的朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）、104歲的佐雷德（Zoraide de Deus Mota）和109歲的列維塔（Levita de Deus Nunes），由與健力士世界紀錄組織合作、追蹤國際超級人瑞的全球組織「長壽探索」（Longeviquest）驗證其年齡。

這3名姊妹居於里約熱內盧。路透社

研究人員和姊妹合照。路透社

研究人員為朱琳娜抽取唾液樣本分析。路透社

朱琳娜（右）和佐雷德閒話家常。路透社

3姊妹爆長壽秘訣

長女列維塔曾從事手工藝工作，也曾在電視台任職。次女佐雷德擔任護理師，育有5名子女；朱琳娜則是全職母親，育有6個孩子。她們將長壽歸因從小養成健康、天然的飲食習慣和活躍的生活方式，以及母親從小提供的新鮮食物。

朱琳娜回憶，童年時常在河裡游泳、釣魚及捕捉螃蟹，料理也都使用新鮮食材，家裏沒有雪櫃。佐雷德則指出，母親一生奉獻家庭，盡可能以母乳餵養孩子，之後也讓孩子食用親手栽種、親自烹調的蔬菜。列維塔回顧自己走過的人生，並沒有遺憾，她說：「我度過了很好的童年和青春期，沒什麼好抱怨的。」

研究人員訪談生活習慣

巴西聖保羅大學基因學專家札茲（Mayana Zatz）主持的「長壽基因計畫」（DNA Longevo Project），派出研究人員前往拜訪，不僅訪談3人的生活習慣，也採集血液及DNA樣本，希望藉由分析遺傳資訊，找出與長壽有關的生物學線索。

札茲表示，該研究透過DNA檢測尋找保護性基因，並且已知這類基因不只一種，認為掌握愈多年逾100歲的人資料，尤其是同一家庭裡有多名百歲人瑞，研究就愈能準確辨識相關基因。

科學家蒐集500人瑞DNA樣本

參與研究的吉列爾梅（Joao Paulo Guilherme）表示，研究團隊計畫蒐集並分析500名百歲人瑞的DNA樣本，比較90多歲與百歲人瑞，以及已出現衰弱、認知功能退化或慢性疾病患者之間的差異，希望找出哪些基因有助保護心臟、肌肉與腦部功能，並延緩老化，進一步釐清影響人類長壽的關鍵因素。

LongeviQuest行政總裁邁耶斯（Ben Meyers）指出，這3姊妹能活到這個年紀，明顯地有強烈遺傳因素。不過，由於這3姊妹彼此住得近，除了遺傳因素，研究人員也關注家庭與社會支持對長壽的影響。