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遊韓注意 | 日本2款人氣成藥列管制 入境秒沒收 恐留紀錄

即時國際
更新時間：12:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-26 HKT

赴南韓旅遊人士注意，日本人氣成藥「大正百保能感冒藥」與「EVE止痛藥」，均已被南韓列入管制藥品名單，禁止攜帶入境，違規者輕則藥品遭沒收銷毀，情節重大者更可能成為刑事調查對象，留下違規紀錄。

一名在旅行社擔任南韓領隊的網民近日在Threads發文示警，指出「大正百保能感冒藥」依據南韓《麻醉品管理法》被列為管制藥品，原因在於該藥含有二氫可待因（Dihydrocodeine）、右美沙芬（Dextromethorphan）等具成癮性風險的成分。該名網民表示，有旅客入境釜山時，行李遭海關鎖定要求開箱，整盒大正百保能當場被沒收銷毀。

EVE止痛藥也受到南韓管制。EVE官網
EVE止痛藥也受到南韓管制。EVE官網
南韓將2款日本人氣成藥列入管制名單。圖為南韓仁川國際機場。美聯社
南韓將2款日本人氣成藥列入管制名單。圖為南韓仁川國際機場。美聯社

去年4月起列管制範圍

貼文提醒，民眾若有攜帶藥品需求，建議可事先前往就診，由醫生開立處方，並隨身攜帶藥品與處方箋，以便遇到海關查驗時提供相關證明，避免不必要的麻煩。

EVE止痛藥同樣在管制之列，南韓自去年4月起將部分成藥納入管制範圍，EVE因含有丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）成分，被認定具類麻醉藥品風險，禁止旅客攜帶入境。

南韓網民發文提醒

據《韓聯社》報道，南韓社交平台及論壇上曾出現多名南韓網民發文，表示赴日購買EVE返國後，在機場遭海關攔查，並被要求填寫「事情經過書」，正式留下違規紀錄。

南韓關稅廳也曾提醒，若旅客違規攜帶相關藥品入境，海關可依法進行扣留、沒收及銷毀處理，若涉及較嚴重情節，甚至可能面臨刑事調查。

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