歐洲熱浪 | 英瑞史上最熱6月 歐洲之星故障沒冷氣 德鐵首開放免費退票

致命熱浪持續席捲歐多國，英國與瑞士周四（25日）雙雙刷新6月高溫紀錄，荷蘭則罕見發布極端高溫警報，交通運輸及緊急醫療體系正面臨嚴峻挑戰。從法國巴黎開往荷蘭的歐洲之星（Eurostar）列車，遇上列車故障停駛，延誤數小時，車廂內空調還一度停止運作。德國鐵路公司則首度因高溫推出免費退票措施，呼籲無必要搭車的旅客取消行程。

英國周四迎來有紀錄以來最炎熱的6月天，英格蘭西南部薩默塞特郡（Somerset）氣溫飆升至攝氏36.7度，打破較早前創下的36.4度紀錄。英國氣象局已將倫敦及周邊地區的紅色極端高溫警告延長至周五（26日）晚間。

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荷蘭罕發高溫紅色警報，民眾跳水降溫。美聯社

熱浪持續之際，從法國巴黎開往荷蘭的歐洲之星列車，竟遇上列車故障停駛。法新社

瑞士38度破79年前紀錄

瑞士也錄得史上最高的6月氣溫，首次突破攝氏37度，北部城市巴塞爾（Basel）氣溫更攀至攝氏38度，刷新1947年創下的36.9度紀錄。

瑞士氣象局指出，北部地區尤其炎熱，除了巴塞爾，另有至少5個氣象站周四測得攝氏37度以上高溫，這波熱浪預計將持續至下周一（29日）。

荷蘭罕發紅色警報

荷蘭皇家氣象研究所（KNMI）亦罕見針對全國大部分地區發布紅色警報，部分地區氣溫預計將飆到攝氏40度，相關警報措施至少將持續至周六（27日）。

熱浪持續之際，從法國巴黎開往荷蘭的歐洲之星列車，竟遇上列車故障停駛，車廂內空調還一度停止運作，大批乘客被迫下車在鐵道旁等待，直呼宛如置身大型烤爐。

歐洲之星故障延誤5小時 車廂變蒸籠

事緣周三（24日）傍晚，一列從巴黎北站開往阿姆斯特丹的列車在貢比涅（Compiègne）附近突發故障。列車因安全原因被迫停擺並全面斷電，車廂瞬間變成蒸籠，乘客在密閉空間內苦熬數小時。

救援人員直到周四凌晨零時30分才到達，大批旅客在凌晨4時才抵達首站布魯塞爾，延誤5小時。有親歷者形容這段旅程簡直是「人間煉獄」。

巴黎和周邊地區醫院不堪負荷

法國當局表示，熱浪侵襲已使巴黎和周邊地區醫院不堪負荷，周五起將禁止民眾在街邊及其他公共場所飲酒，也禁止販售外帶酒精飲品。

在德國，本周末將迎來攝氏40度以上高溫，德國鐵路公司（DB）宣布首次推出因應熱浪的「特殊寬容措施」，開放旅客免費取消已購車票並全額退款。

德鐵也呼籲，若沒有非搭車不可的必要，建議旅客利用這項特殊規定取消行程，以降低鐵路系統在極端天氣下的旅運壓力。