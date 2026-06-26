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金正恩視察新型武器試驗 射程範圍覆蓋南韓

即時國際
更新時間：10:25 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:25 2026-06-26 HKT

北韓官方朝中社周五（26日）報道，最高領袖金正恩視察以南韓主要設施為目標的的新型火箭炮和導彈等武器試驗，旨在測試射程範圍覆蓋南韓的改良版武器性能。

報道指，試驗於周四（25日）進行，針對升級版240毫米口徑24管式火箭炮武器系統的戰鬥特點、戰術彈道導彈特殊任務彈頭的威力，以及射程可達65公里的155毫米口徑自行榴彈炮增程彈的精準打擊性能等，進行分析和評估。

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今次武器試驗由金正恩親自督軍。路透社
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金正恩對試驗結果表示滿意。法新社
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金正恩視察新型武器試驗。法新社
金正恩視察新型武器試驗。法新社
今次試驗旨在測試射程範圍覆蓋南韓的改良版武器性能。法新社
今次試驗旨在測試射程範圍覆蓋南韓的改良版武器性能。法新社

測試升級版火炮導彈

升級版24毫米口徑24管式火箭炮射程延長至90公里，特殊使命彈頭旨在精準打擊敵方機場、港口和電力設施等重要設施。

金正恩對試驗結果表示滿意，稱當天試驗證明勞動黨對南部邊境火力態勢變化的武力建設方針，以及在實現自動化、遠端化和超精準化的3大原則方面取得的技術突破。

強化進攻戰力

這次測試是北韓5年軍事發展計畫的一環，旨在加速傳統軍事力量的現代化，並大幅提升邊境的打擊火力。

金正恩強調，北韓的自衛政策不僅是為了加強防禦，更是為了建立致命且具毀滅性的進攻姿態，以有效阻嚇敵對勢力。他同時要求軍方必須迅速部署這些升級後的長程打擊系統，並重申發展火炮與導彈部隊仍是5年國防計畫的首要任務。

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