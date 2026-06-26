俄烏戰爭︱烏特工化身「寂寞人妻」 俄指揮官網戀中計獻自拍招空襲

近日，美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）報道，烏克蘭軍事情報局一名代號「謝爾希」（Serhiy）的男特工，在通訊軟件上偽裝成一名35歲、婚姻生活不順遂的「寂寞家庭主婦」，並成功與俄軍車臣指揮官阿哈邁德（Achmad）取得聯繫。這名俄軍指揮官隨後陷入圈套，進而導致其駐地遭到空襲。

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照片暴露軍營位置

他們互訴各自日常，分享彼此失望，以及對戰爭結束後的期盼。兩人持續通訊數月，聊天話題也從日常生活逐漸延伸到前線狀況。隨後，這名「寂寞主婦」向對方提出「想看你的生活照片」的要求，阿哈邁德隨即發來一張在兵營內部的自拍照。

然而，這張照片的背景牆上清晰拍到了一份標有部隊位置的軍營地圖。烏克蘭軍方隨即根據地圖上的座標派遣無人機，對該基地實施精準打擊，不過傷亡未明。

「謝爾希」的上級指揮官事後評論表示，「謝爾希」非常擅長網絡社交的撩撥技巧，團隊裡甚至有同僚向他請教交友建議。

駭客組織亦成功誘導俄軍現身

無獨有偶，烏克蘭安全局前員工尼基塔．克內什（Nikita Knysh）也透露，他所創建的駭客組織過去曾在俄羅斯社交平台上，利用「魅力女性」的虛假檔案作為誘餌，誘使扎波羅熱地區梅利托波爾附近的一處俄軍基地暴露位置，該基地隨後遭到烏克蘭砲兵開火炸毀。

據報，從事這類「美人計」釣魚行動的烏克蘭人員，大多沒有接受過正規的情報訓練，主要依賴紙本手冊進行操作。其中包括一本蘇聯時期的秘本，內容記載了冷戰期間美國中央情報局（CIA）在非洲實施的釣魚戰術。一名參與者對此表示，美國CIA在這方面非常在行。

女性在情報戰起關鍵作用

此外，烏克蘭第426無人機系統團指揮官耶戈爾．克拉夫欽科指出，他所在部隊有「相當大比例」的夜間任務，是仰賴潛伏在敵後的地下抵抗網絡所提供的情報。

他透露，在俄軍控制區之內，當地女性往往因為不被視為戰鬥人員，因而面臨較少的人身審查；其中在醫院、學校和地方政府任職的女性，在搜集情報方面發揮了尤為關鍵的作用。

