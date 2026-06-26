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委內瑞拉7.5級地震︱雙強震基建陳舊 美地質局：44%機率逾萬人死亡

即時國際
更新時間：09:21 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:21 2026-06-26 HKT

委內瑞拉中北部周三傍晚發生強烈雙地震，相隔39秒接連爆發7.2級及7.5級地震，後者為逾一世紀以來最強烈地震。截至香港時間昨日深夜，暫有235人罹難，上千人受傷。但美國地質勘探局估計，最終死難人數恐達數千人，也有44%機會造成1萬人至10萬人死亡。由於委內瑞拉基礎設施陳舊、年久失修，不少房屋結構抗震性能差，地震可能造成大量傷亡。

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相隔僅39秒接連爆發

地震發生於傍晚約6時，當日為公眾假期（紀念獨立戰爭），眾多民眾留在家中。美國地質勘探局（USGS）先是錄得委國中北部發生7.2級地震，震央位於亞拉奎州聖費利佩市東北偏東約24公里，震源深度約21.9公里。約39秒後，鄰近的尤馬雷市東南方約23公里發生規模更大的7.5級淺層地震，震源深度約10公里。距離重災區160公里的首都加拉加斯也有強烈震感。

中部沿海地區是重災區

代總統羅德里格斯在全國講話中說，中部沿海地區是本次地震的重災區，基礎設施受損嚴重，沿海州份拉瓜伊拉情況尤其緊急。她形容拉瓜伊拉目前的情況「是一場真正的悲劇」，並表示該州已有數十棟建築倒塌。目前，救援人員正在當地展開搜救並搶修關鍵設施。羅德里格斯說，強震後已發生30次餘震。

USGS在地震發生後不久，隨即採用「震後快速評估傷亡與損失系統」（PAGER），就災區潛在的經濟損失與死亡人數展開評估，指「造成高傷亡數字及大規模破壞的可能性極高，這次災難很可能波及廣泛地區」。根據預測模型，死亡人數最可能攀升至數千人。模型並顯示，死亡人數超過1萬人的機率為44%，超過10萬人的機率為30%。上述模型綜合考慮了歷史類似地震案例及周邊人口規模等多項因素。該局強調，這些數據並非確切的死傷數字，實際人數可能更高或更低。

逾125年以來最大地震

根據USGS數據，周三的大地震是委內瑞拉逾125年以來規模最大，當地有記錄規模最大地震發生於1900年10月，當時一場規模7.7級強震侵襲委國北部海岸。

法新社記者看到首都加拉加斯的阿爾塔米拉社區內，有一棟22層樓高的建築物被完全摧毀。官方表示，該國公共基礎設施遭到大範圍破壞。加拉加斯附近的國際機場由於建築結構損毀嚴重，現已關閉。

過去半個世紀，委內瑞拉未發生強震，民眾防災意識不強，加上受美國制裁影響，該國基礎設施陳舊、年久失修，房屋結構抗震性能差，數十年來城市基建基本處於「原地踏步」狀態，這讓人們擔心此次地震造成慘重傷亡。

委內瑞拉位於南美洲大陸北部，加勒比板塊和南美板塊在該國交匯。加勒比板塊南部與南美板塊的邊界呈東西走向，橫穿特立尼達島和委內瑞拉西部，板塊相對運動速度約為每年20毫米。該邊界發育多條大型轉換斷層，導致該區域淺源地震活動頻發。

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