摩根大通高管竟當街偷垃圾桶 影片瘋傳丟金飯碗

美國NBA籃球隊紐約人（Knicks）日前歷史性封王並舉行全城勝利巡遊，期間大批瘋狂球迷湧上街頭慶祝，不料一名年薪豐厚、任職國際投行摩根大通（JPMorgan Chase）的女高層意外成為「焦點」，皆因她為了將巡遊特設的「限量版」橙藍色垃圾桶據為己有，竟在眾目睽睽下將桶內垃圾公然潑灑在大街上，隨後更堂而皇之地將巨型垃圾桶抬走並高調轉乘地鐵。整個荒誕的「偷垃圾桶」過程被現場民眾拍下並在網絡社交平台瘋傳，瞬間點燃輿論怒火，最終該名金融女強人為了一個垃圾桶而失去人人羨慕的金飯碗。

當街潑灑垃圾抬走「紀念版」垃圾桶

事件發生在近日熱火朝天的紐約人隊封王勝利大巡遊現場。網絡上瘋傳的兩段影片清晰記錄了這名金融女高管的行徑。在第一段影片中，女高管名身穿紐約人球衣、頭戴橙色帽子，在人潮洶湧的曼哈頓街道旁，突然盯上了紐約市政府特意為是次封王活動定製、印有紐約人標誌性藍橙雙色的限量版公共垃圾桶。

她隨後作出了令人咋舌的舉動，完全無視旁人目光，竟然將垃圾桶整副提起，毫不客氣地將裡面的大量污穢垃圾直接倒在眾人往來的街道上，隨後一臉得意地將空桶一把抬走。而另一段後續影片則拍到，她雙手緊緊抱着這個巨大的藍橙色「戰利品」，堂而皇之地走進紐約地鐵站並乘搭地鐵，隨即引發美國網民的瘋狂「人肉搜索」。

摩根大通女總監身分曝光

隨着事件鬧大，《紐約郵報》及多間美媒迅速掀起該名女子的神秘面紗。經證實，涉事女子為現年40歲的安琪·巴埃茲（Angie Báez），而她的真實身分是華爾街巨擘摩根大通的高層管理人員。根據其 LinkedIn 專業資料顯示，巴埃茲在一年多前才剛獲得晉職，高升為摩根大通信用卡與數碼商務部門的社群及產業合作執行總監（Executive Director），平日專門負責高大上的企業形象與合作，屬於不折不扣的金融界天之驕女。

消息指，巴埃茲當天是以純粹個人私人身分參與紐約人的封王巡遊，不料卻因一時貪念闖下大禍。摩根大通發言人隨後發表公開聲明，證實「這名僱員已不再受聘於本公司。」

環境清潔局怒斥行為無知蠢鈍

針對這宗當街偷竊公物事件，紐約市環境清潔局（Department of Sanitation）隨後亦發表聲明，指任何人把垃圾公然倒在街上，並且竊取屬於全體市民的公共財物，這不僅僅是嚴重的違法行為，更是完全不符合紐約人球迷應有的優秀素質，「更何況，此人竟然還是在無數鏡頭和聚光燈前公然犯案，這種行為實在是相當無知與愚蠢」。

目前據紐約警方（NYPD）初步回應透露，由於事件中暫時未有任何政府部門或目擊市民正式向警方報案求助，因此執法部門截至目前為止並未有就此案立案展開正式的刑事調查。