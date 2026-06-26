Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩根大通高管竟當街偷垃圾桶 影片瘋傳丟金飯碗

即時國際
更新時間：09:05 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:05 2026-06-26 HKT

美國NBA籃球隊紐約人（Knicks）日前歷史性封王並舉行全城勝利巡遊，期間大批瘋狂球迷湧上街頭慶祝，不料一名年薪豐厚、任職國際投行摩根大通（JPMorgan Chase）的女高層意外成為「焦點」，皆因她為了將巡遊特設的「限量版」橙藍色垃圾桶據為己有，竟在眾目睽睽下將桶內垃圾公然潑灑在大街上，隨後更堂而皇之地將巨型垃圾桶抬走並高調轉乘地鐵。整個荒誕的「偷垃圾桶」過程被現場民眾拍下並在網絡社交平台瘋傳，瞬間點燃輿論怒火，最終該名金融女強人為了一個垃圾桶而失去人人羨慕的金飯碗。

當街潑灑垃圾抬走「紀念版」垃圾桶 

事件發生在近日熱火朝天的紐約人隊封王勝利大巡遊現場。網絡上瘋傳的兩段影片清晰記錄了這名金融女高管的行徑。在第一段影片中，女高管名身穿紐約人球衣、頭戴橙色帽子，在人潮洶湧的曼哈頓街道旁，突然盯上了紐約市政府特意為是次封王活動定製、印有紐約人標誌性藍橙雙色的限量版公共垃圾桶。

她隨後作出了令人咋舌的舉動，完全無視旁人目光，竟然將垃圾桶整副提起，毫不客氣地將裡面的大量污穢垃圾直接倒在眾人往來的街道上，隨後一臉得意地將空桶一把抬走。而另一段後續影片則拍到，她雙手緊緊抱着這個巨大的藍橙色「戰利品」，堂而皇之地走進紐約地鐵站並乘搭地鐵，隨即引發美國網民的瘋狂「人肉搜索」。

摩根大通女總監身分曝光 

隨着事件鬧大，《紐約郵報》及多間美媒迅速掀起該名女子的神秘面紗。經證實，涉事女子為現年40歲的安琪·巴埃茲（Angie Báez），而她的真實身分是華爾街巨擘摩根大通的高層管理人員。根據其 LinkedIn 專業資料顯示，巴埃茲在一年多前才剛獲得晉職，高升為摩根大通信用卡與數碼商務部門的社群及產業合作執行總監（Executive Director），平日專門負責高大上的企業形象與合作，屬於不折不扣的金融界天之驕女。

消息指，巴埃茲當天是以純粹個人私人身分參與紐約人的封王巡遊，不料卻因一時貪念闖下大禍。摩根大通發言人隨後發表公開聲明，證實「這名僱員已不再受聘於本公司。」

環境清潔局怒斥行為無知蠢鈍 

針對這宗當街偷竊公物事件，紐約市環境清潔局（Department of Sanitation）隨後亦發表聲明，指任何人把垃圾公然倒在街上，並且竊取屬於全體市民的公共財物，這不僅僅是嚴重的違法行為，更是完全不符合紐約人球迷應有的優秀素質，「更何況，此人竟然還是在無數鏡頭和聚光燈前公然犯案，這種行為實在是相當無知與愚蠢」。

目前據紐約警方（NYPD）初步回應透露，由於事件中暫時未有任何政府部門或目擊市民正式向警方報案求助，因此執法部門截至目前為止並未有就此案立案展開正式的刑事調查。

 

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
11小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
12小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
11小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
12小時前
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
14小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
11小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
2小時前
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說。
08:56
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說
影視圈
13小時前
順德「莫氏雞煲」熱潮已過　日銷200隻雞降至不足20隻。第一現場
順德「莫氏雞煲」熱潮已過？ 日銷200隻雞斷崖式降至不足20隻
即時中國
19小時前