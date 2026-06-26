伊朗局勢 | 掛新加坡國旗貨輪霍爾木茲遇襲 滯留船舶疏散行動暫停

美國官員指伊朗革命衛隊周四（25日）在霍爾木茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨輪，聯合國旗下的國際海事組織（IMO）隨後宣布暫停滯留船舶的疏散行動，以重新確認相關安全保障條件是否仍然具備。此舉不僅考驗美國與伊朗上周簽署的初步和平協議，也再次引發外界憂慮。

美伊和平協議拉警報

《華爾街日報》與路透社報道，4名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨輪通報在阿曼附近遭一枚不明投射物擊中，受擊部位位於船舶右舷，駕駛台受損，事件未造成人員傷亡。2名美國官員向路透社表示，伊朗向該船開火。一名安全消息人士則表示，該船很可能遭無人機攻擊。

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目前仍有約600艘船舶和1.1萬名海員滯留霍爾木茲海峽周邊水域。美聯社

國際海事組織23日宣佈啟動霍爾木茲海峽地區滯留海員疏散計劃。路透社

伊朗指出，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過霍爾木茲海峽。路透社

疑遭伊朗無人機攻擊

一名美國官員向《華爾街日報》透露，一架單程攻擊型無人機先飛至貨輪西側，再撞擊船身，顯示今次攻擊屬於蓄意行動。

根據船舶追蹤平台Marine Traffic，「長麗輪」在伊拉克烏姆蓋薩爾（Umm Qasr）裝載貨物後，啟程前往新加坡。該船船東、新加坡長榮海運（亞洲）有限公司（Evergreen Marine Asia Pte Ltd）未回應置評請求。

根據金融數據供應商LSEG資料，「長麗輪」已受困波斯灣超過100天。該船於當地時間四上午駛向霍爾木茲海峽口，當時另有3艘船舶也一同嘗試通過海峽。

伊朗革命衛隊：對未遵守規定船舶採取行動

根據船舶追蹤資料及附近船舶船員說法，4艘船均沿著IMO指定航線，貼近阿曼沿岸航行。「長麗輪」航速最快，位於船隊最前方。船隊中的船員表示，伊朗海軍未透過無線電發出警告，也未要求船舶折返。

另一方面，伊朗革命衛隊當天表示，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過霍爾木茲海峽，並稱將對未遵守規定的船舶採取行動。伊朗為管理船舶通過海峽申請而設立的波斯灣海峽管理局（PGSA）也指出，未依照其指定航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障或相關理賠；未經授權航線通行所產生的一切後果，均由船東、營運方及船長自行負責。

600艘船舶滯留周邊水域

攻擊發生數小時後，IMO宣布暫停撤離行動。IMO秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鑑於此次攻擊事件，暫停行動是為了「再次確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他並補充，遭攻擊的船舶並非依照IMO撤離機制航行。

多明格斯透露，目前仍有約600艘船舶和1.1萬名海員滯留霍爾木茲海峽周邊水域。他說，為了建立疏散通道，國際海事組織與地區所有沿岸國家密集磋商，包括伊朗和阿曼，並與美國、英國、法國等國家保持溝通。

美國政府未立即回應，但美國總統特朗普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭並重新開放海峽的協議，美國很可能會再次轟炸伊朗。