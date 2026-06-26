委內瑞拉7.5級地震︱美軍高層親赴災場督導救援 中國：願適當協助

委內瑞拉接連發生強地震後，美國總統特朗普向「新朋友」伸出援手，立即向部署搜救隊、醫療資源和人道主義援助，美軍南方司令部（SOUTHCOM）宣布，美軍少將賈拉德（Kevin J. Jarrard）已抵達委國首都加拉加斯，直接督導地震救援工作。中國外交部也表示，中方願提供力所能及的幫助。

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震︱逾130次餘震狂襲 增至188死包括2名中國公民

負責拉丁美洲與加勒比海地區的 美軍南方司令部表示，委內瑞拉臨時政府在地震發生後，已正式向美方請求提供援助。「美國陸戰隊少將賈拉德（Kevin J. Jarrard）今天已抵達委內瑞拉首都加拉加斯，負責督導戰爭部對委內瑞拉地震救援行動的支援工作。」

南方司令部指出，美國聯合特遣部隊-布拉沃一架CH-47 「奇諾克」直昇機從洪都拉斯出發，前往委內瑞拉支援地震救援工作；另已調派C-17「環球霸王」和C-130「大力士」運輸機，將援助物資、設備和救援隊伍運送到災區。

美救災成對委關係「試金石」

特朗普周三（6月24日）在社交平台寫道，委內瑞拉人民剛遭遇的兩宗地震規模都非常大，造成嚴重傷亡，「美國隨時準備、願意且有能力協助！我已指示我們政府所有部門做好迅速行動的準備。我們會向我們的新朋友伸出援手。初步通報顯示情況不樂觀！」

國務卿魯比奧則表示，「在特朗普總統的指示下」，美國「正在立即向委內瑞拉部署搜救隊、醫療資源和人道主義援助」。

自美軍今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅以來，特朗普政府就一直在委內瑞拉國內事務中扮演要角。美國這次多大程度上參與救災與復原工作，將成為檢驗特朗普政府對委內瑞拉承諾的一項指標。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問，願根據委方需要，以適當方式提供力所能及的幫助。