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委內瑞拉7.5級地震︱特朗普稱馳援「新朋友」 中國：願適當協助

即時國際
更新時間：08:38 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:38 2026-06-26 HKT

委內瑞拉接連發生強地震後，美國總統特朗普向「新朋友」伸出援手，國務卿魯比奧說，美國「正立即向委內瑞拉部署搜救隊、醫療資源和人道主義援助」。中國外交部表示，中方願提供力所能及的幫助。

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美救災成對委關係「試金石」

特朗普周三（6月24日）在社交平台寫道，委內瑞拉人民剛遭遇的兩宗地震規模都非常大，造成嚴重傷亡，「美國隨時準備、願意且有能力協助！我已指示我們政府所有部門做好迅速行動的準備。我們會向我們的新朋友伸出援手。初步通報顯示情況不樂觀！」

國務卿魯比奧則表示，「在特朗普總統的指示下」，美國「正在立即向委內瑞拉部署搜救隊、醫療資源和人道主義援助」。

自美軍今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅以來，特朗普政府就一直在委內瑞拉國內事務中扮演要角。美國這次多大程度上參與救災與復原工作，將成為檢驗特朗普政府對委內瑞拉承諾的一項指標。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問，願根據委方需要，以適當方式提供力所能及的幫助。
 

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