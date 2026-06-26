世界盃2026｜墨西哥球迷街頭慶祝 私家車衝撞人群 一周兩宗共釀22傷

四年一度的世界盃足球賽正進行得如火如荼，據外媒報道，在墨西哥國家隊接連報捷、全國球迷傾城而出上街狂歡之際，當地在短短不足一週之內，接連發生兩宗瘋狂司機駕駛汽車蓄意衝撞慶祝集會人群的個案。在6月24日的最新一宗意外中，一輛黑色私家車在下加利福尼亞州卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）遭激動球迷包圍後，悍然突然加速向前狂飆撞飛人群，當場導致至少17人受傷倒地。連同六日前另一宗輕型貨車衝撞案，一星期內的兩次「車撞人」已合共造成至少22名球迷受傷。

最新撞人事件發生在當地時間6月24日。當時大批墨西哥國家隊的球迷，正聚集在卡波聖盧卡斯市的街頭，隆重慶祝國家隊再次在世界盃賽事中贏波晉級，現場鑼鼓喧天、氣氛熱烈。

監視器拍到，一輛黑色私家車駛至集會現場，隨即被情緒高漲的球迷包圍。路透社

墨西哥發生私家車衝撞街頭慶祝球迷事件，警方到場調查。路透社

監視器拍到，一輛黑色私家車駛至集會現場，隨即被情緒高漲的球迷包圍。路透社

網上影片拍到汽車撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

網上影片拍到汽車撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

網上影片拍到汽車撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

然而網絡上隨後瘋傳的驚悚影片記錄了驚心一幕。當時一輛黑色私家車駛至集會現場，隨即被一班情緒高漲的球迷重重包圍，期間甚至有數名球迷興奮地直接爬上車頂狂歡。不料，涉事司機懷疑情緒失控，在毫無預警下突然瘋狂加速向前狂飆，直接衝向前方密密麻麻的人群。多名球迷走避無路，當場像保齡球般被撞飛落地，現場尖叫聲此起彼落。事件最終證實導致至少17人不同程度受傷，現場雜物散落一地。

六日前奇瓦瓦剛爆貨車撞人 司機面臨多項指控一人仍留醫

這已經是墨西哥在短短幾日內第二度發生同類型的汽車衝撞球迷事件。就在六日前的6月18日，墨西哥國家隊在分組賽以1比0力克強敵韓國隊，全國上下陷入瘋狂。在奇瓦瓦（Chihuahua）的街頭慶祝集會上，同樣有一輛輕型貨車突然開向正在手舞足蹈的贏波球迷。

奇瓦瓦檢察長辦公室隨後對外發表聲明，證實事件導致5名球迷受傷，其中一名年僅23歲的女球迷由於傷勢嚴重、體內多處骨折，至今仍需在醫院留醫，其餘4人則幸運僅受輕傷。涉事司機目前已被當地警方收監，正開庭面臨5項蓄意人身傷害指控，以及1項因撞毀公物金屬柱而造成的財產損失指控。