網傳中國婦大鬧機艙 遭日警上機帶走狂叫：你們要幹甚麼

一架由上海浦東機場飛往美國三藩市的美國聯合航空（United Airlines）UA858航班，於6月24日開出後，網傳機上一名中年中國籍女乘客突然情緒失控，大鬧機艙，不僅將餐具擲向機艙服務員，更在機艙內潑灑食物兼吐口水，機長有感事態嚴重，將航機臨時備降日本成田機場。日本警方隨即派出至少7名執法人員登機調查，期間婦人拒絕配合並不斷高聲狂叫「你們要幹什麼」，影片在網上瘋傳，而該名女乘客最終亦被押解下機。

大鬧登機口中英夾雜罵人 派餐時飛擲餐具隨地吐口水

據同機乘客事後在社交平台發布的第一手目擊貼文指，這名涉事的中年內地女乘客，早在上海浦東機場登機口時已表現出異常行徑，不斷自言自語且中英夾雜地大聲辱罵旁人，又高呼自己「遭到迫害」。不料航機升空後，她的異常行為進一步升級。

當機艙服務員開始依照程序派發飛機餐時，該名女乘客突然暴走，眾目睽睽之下將沉重的餐具狠狠扔向迎面而來的機艙服務員，並對空服人員進行連串人格侮辱。隨後，她更將餐盤上的食物丟棄在走廊地面，並在機艙內到處吐口水。雖然機上的空中警察隨即上前介入，並先後發出兩次最後警告，但對方依然故我拒絕收斂，機長基於全體旅客安全考量，決定臨時更改航道。

網絡上瘋傳的機艙內部影片記錄了警員上機調查的情況。航機降落後，至少7名身穿寫有「千葉縣警察」制服的日本執法人員登機，而涉事女乘客依然情緒激動，坐在位中並不斷重覆狂叫「你們要幹什麼！」、「我不走！」，其中一名警員迅速將其置物櫃內的隨身行李強行取走。

當時機組人員隨即透過廣播向全機發出呼籲：「各位乘客請您返回座位，繫好您的安全帶，我們現在正在處理飛機上的緊急情況，希望我們能夠再次起飛回到舊金山。如果你們不能配合我們，我們超時的話將不會起飛，所以請您配合返回座位。」目擊者指出，日本警方全程表現克制沒有動粗，一直極具耐心地與她溝通，但因大媽從頭到尾拒絕合作，最後警員方召來談判專家登機遊說，才順利將該名女乘客拘捕並帶離機艙。

航程延誤數小時 幾經波折最終抵達舊金山

根據權威航班追蹤網站 FlightAware 的數據顯示，這架命途多舛的 UA858 航班，當日中午 12 時 43 分從上海浦東機場起飛，受事件影響，被迫於日本當地時間下午 4 時 37 分緊急備降日本成田機場。

在成田機場跑道停留後，客機於傍晚 6 時 15 分再度拔地而起，幾經波折後，最終於美國當地時間上午 10 時 40 分安全抵達三藩市。