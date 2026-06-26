委內瑞拉7.5級地震︱房屋傾倒驚慄畫面曝光 男子廢墟持電筒尋親兒令人揪心

南美洲委內瑞拉當地周三（24日）傍晚爆發「雙地震」，在短短39秒內接連發生7.2級及7.5級的強震，威力驚人，而隨着網民上載更多地震爆發當刻影片，首都加拉加斯郊區大廈傾倒一刻的恐怖畫面曝光，煙塵滾滾、瓦礫遍地。入夜後災區現場哀號四起，有外媒更拍下揪心的一幕，一名父親在兒子居住的廢墟大樓前，驚見兒子的座駕被瓦礫壓毀，只能手持電筒在漆黑的瓦礫堆中憂心尋找生死未卜的愛兒，畫面令人心酸。

這是委內瑞拉有紀錄以來史上第二強震，根據美國地質勘探局（USGS）最新數據指出，是次強震屬於罕見的「雙地震」（Doublet earthquake）。首場7.2級的前震發生在當地周三傍晚6時04分，震央位於加拉加斯以西的濱海城鎮莫龍附近，震源深度約20公里；然而僅在短短39秒後，一場威力更大的7.5級主震爆發，震源深度僅10公里，屬於極具殺傷力的極淺層強震。

強震摧毀大批基建。有現場目擊者拍到加拉加斯郊區一棟房屋在主震中轟然倒塌的一幕，只見整棟大樓瞬間傾倒，街上煙塵滾滾，路人驚惶尖叫逃生。委內瑞拉國營電視台大樓亦遭到嚴重損毀，大量倒塌的石屎牆體從天而降，直接砸爛多部停泊在樓下的車輛，現場滿目瘡痍。

在距離首都附近的沿岸城市馬庫托（Macuto），災情同樣慘不忍睹。一棟樓高8層、擁有過百間客房的知名酒店，在7.5級主震的蹂躪下，幾乎在幾秒鐘內被夷為平地。由於事發時正值當地的公眾假期，大批民眾當時正留在家中或酒店內度假，預料被埋人數眾多。許多僥倖生還的民居廚房內，滿地都是被震跌的廚具、雜物以及碎裂的玻璃，景象驚心動魄。

這場強度僅次於1900年7.7級歷史強震的天災，導致大量民眾流離失所。入夜後，大批國際與本土救援人員冒着餘震危險，繼續在一棟棟倒塌的大樓廢墟中進行「生命大搜救」。

車被壓毀愛兒生死未卜 老父手持微弱電筒廢墟尋親

在連夜的搜救行動中，外媒在現場捕捉到一幕揪心畫面。一名叫拉梅達（José Alberto Gallipoli Lameda）的當地男子，在得知兒子居住的大樓不幸倒塌後趕赴現場，惟他赫然發現自己兒子的座駕已經被死死壓在沉重的瓦礫之下時，深恐愛兒已遭遇不測。

在漆黑一整片的災區中，拉梅達不肯放棄最後一絲希望，他手持一支微弱的電筒，隻身走進危險的廢墟殘骸中，一邊高喊兒子的名字，一邊試圖尋找任何生命跡象，影像令人揪心。

目前多國救援隊伍已陸續抵達當地，全案搜救行動仍在爭分奪秒進行中。