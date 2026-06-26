加航機長發病！機身狂搖偏離航線 副機長接手急降波士頓

加拿大航空一個航班的機長，在執飛途中突然癲癇發作，飛機機身搖晃並偏離航線。空服員冷靜應對，和乘客們合力照顧機長，航班則副機長則接手，將飛機駛至波士頓急降。

機身反覆搖晃像失控

其中一名乘客麥克唐納（Rodney McDonald）與妻子和2個兒子一起飛。他說飛機劇烈搖晃，「我就知道出了問題，因為那不是湍流，真的感覺就像有人拋棄了控制裝置，然後這種情況一遍又一遍地發生」。此時一名空服員衝進駕駛艙，急忙將一名機師拖出來放在通道上。

旁人不應強行壓制癲癇發作患者，建議移除附近危險物品，將患者翻側。 youtube / St John Ambulance

他看到機師似乎癲癇發作，於是上前幫忙，和另外大約4名乘客合力花了40分鐘壓制住機長。他說，由於機長神智不清，眾人只好用安全帶固定他的四肢，直到降落後才逐漸恢復清醒。麥克唐納事後感嘆：「當下腦中一片混亂，只能不斷祈禱。」

副機長則將飛機開往波士頓安全急降後，隨即有救援人員接應，機長送院治理。加航表示，正積極協助受影響乘客安排後續交通，確保他們順利抵達哈利法克斯。

疾病預防控制中心提醒，癲癇患者發作時不應強行壓制，因為這樣做可能會令他們受傷。正確做法是清除附近的尖銳或危險物體，輕輕地將患者翻側，並保持呼吸道暢通。