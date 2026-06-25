日本變態老闆夫妻凌虐男員工 迫全裸爬電線桿、噴槍燒大腿

日本長崎縣一對夫妻被揭發以殘忍手段虐待一名40餘歲男性員工，強迫他赤裸爬10米高的電線桿攀電線，又用瓦斯噴槍燒傷其兩側大腿。這對夫妻已被拘捕。

被捕的分別是從事防水工程的內野隆彌（40歲）及其妻內野由華（37歲）。據長崎當地媒體報道，爬電線桿事件於去年6月24日晚上約10時發生。據指兩人要求男員工脫光衣物後，穿戴類似安全吊帶的裝備，再逼迫他攀爬至10米電線桿的高處並攀越電線。所幸員工沒有掉落，也沒有受傷。

內野隆彌承認指控，表示「這確實是我所為」，其妻則表示「什麼都不想說」。

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內野隆彌另涉嫌用木刀毆打這名員工，並用瓦斯噴槍直接噴射對方大腿，導致其兩側大腿嚴重灼傷，需療養約6個月。他因這些行為，於6月4日以涉嫌傷害罪被捕。警方向受害者問話時，驚悉裸爬電線桿事件，因此25日另以不同意猥褻及強迫罪嫌將兩夫婦再次拘捕。

警方正繼續調查事發詳細經過，同時追查兩人是否還涉及其他犯罪行為。