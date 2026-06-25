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委內瑞拉地震｜國際機場塌天花 瓦礫粉塵鋪滿地如末日景象

即時國際
更新時間：19:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-25 HKT

委內瑞拉24日傍晚接連發生規模7.2、7.5強震，重創首都加拉加斯（Caracas）與北部多州。首都圈的西蒙·玻利瓦國際機場（Simon Bolívar International Airport）嚴重毀損，天花大面積崩塌，旅客拍到的畫面有如末日景象。

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現場影像顯示，機場內部燈光閃礫，四處有東西掉落砰砰作響。大量粉塵如下雨般飄落，崩塌的天花板碎片及建築殘骸散落一地上。旅客一臉驚恐，慌亂地朝着不同方向跑，現場一片混亂。

委內瑞拉前眾議員阿祖阿赫（Wilmer Azuaje）拍下影片，直呼：「看看這裡的災難，全部都被摧毀了。」

他在機場內走動拍下災情，可見天花板塊和斷掉的支架掛在半空，其中一處工作區如末日世界，電腦、桌椅和地上的灰塵厚得像堆積了數十年。

委內瑞拉發生強烈地震，有估計會造成大量傷亡。美聯社
委內瑞拉發生強烈地震，有估計會造成大量傷亡。美聯社
委內瑞拉發生強烈地震，有估計會造成大量傷亡。美聯社
委內瑞拉發生強烈地震，有估計會造成大量傷亡。美聯社

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）約於當地25日凌晨1時（台灣下午1時）發表全國談話，證實2波地震已造成32人死亡及700人受傷，但此數字還未納入拉瓜伊拉州傷亡人數。據報加拉加斯市中心有多棟建築物在地震後倒塌，瓦礫滿布街道，委內瑞拉已進入全國緊急狀態。

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