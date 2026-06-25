海灘安全 | 澳洲新南威爾士州鯊魚頻襲 撥近$5億擴大無人機監控　

澳洲新南威爾士州政府宣布投入約4.8億港元，推行全新鯊魚管理計劃，重點包括大幅擴大無人機監控範圍，以有效應對近期頻繁發生的鯊魚襲擊事件。

無人機能輕易捕捉到鯊魚蹤影

悉尼邦迪海灘近日兩天內兩度發現鯊魚蹤影，均由民間無人機監測人士及早發現並提醒泳客。新南威爾士州州長柯民思表示，雖然全州有數百個海灘，無法做到全面覆蓋，但無人機監控能在重點海灘發揮顯著作用，作出可衡量的安全改善。

麥覺理大學教授布朗強調，在天氣晴朗、海浪平靜的情況下，無人機能輕易捕捉到鯊魚蹤影，有效協助海灘管理。

提醒泳客海灘附近有鯊魚。美聯社

澳洲新南威爾士州鯊魚頻襲 撥近5億港元擴大無人機監控。美聯社

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悉尼沿海多次發生鯊魚襲擊

近期悉尼沿海多次發生鯊魚襲擊，本月中一名34歲女子在庫吉海灘游泳時，懷疑遭大白鯊襲擊導致嚴重受傷，其中一隻手臂需截肢，昏迷多天後才甦醒。專家指出，若當時有無人機在上空監測，該事故原本有機會避免。

面對鯊魚威脅，州政府曾表示不排除任何措施，包括撲殺鯊魚，但部分專家反對，警告做法未能保障泳客安全。他們認為，只要海域魚群健康、為鯊魚提供充足食物來源，風險便會持續存在。無人機監控等非致命技術，被視為更務實及可持續的解決方案。