Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海灘安全 | 澳洲新南威爾士州鯊魚頻襲 撥近$5億擴大無人機監控　

即時國際
更新時間：20:05 2026-06-25 HKT
發佈時間：20:05 2026-06-25 HKT

澳洲新南威爾士州政府宣布投入約4.8億港元，推行全新鯊魚管理計劃，重點包括大幅擴大無人機監控範圍，以有效應對近期頻繁發生的鯊魚襲擊事件。

無人機能輕易捕捉到鯊魚蹤影

悉尼邦迪海灘近日兩天內兩度發現鯊魚蹤影，均由民間無人機監測人士及早發現並提醒泳客。新南威爾士州州長柯民思表示，雖然全州有數百個海灘，無法做到全面覆蓋，但無人機監控能在重點海灘發揮顯著作用，作出可衡量的安全改善。

麥覺理大學教授布朗強調，在天氣晴朗、海浪平靜的情況下，無人機能輕易捕捉到鯊魚蹤影，有效協助海灘管理。

提醒泳客海灘附近有鯊魚。美聯社
提醒泳客海灘附近有鯊魚。美聯社
澳洲新南威爾士州鯊魚頻襲 撥近5億港元擴大無人機監控。美聯社
澳洲新南威爾士州鯊魚頻襲 撥近5億港元擴大無人機監控。美聯社

相關新聞：3天內4宗鯊魚襲擊釀3傷 澳洲衝浪客腿遭啃爛危殆 悉尼北部海灘全關閉

悉尼沿海多次發生鯊魚襲擊

近期悉尼沿海多次發生鯊魚襲擊，本月中一名34歲女子在庫吉海灘游泳時，懷疑遭大白鯊襲擊導致嚴重受傷，其中一隻手臂需截肢，昏迷多天後才甦醒。專家指出，若當時有無人機在上空監測，該事故原本有機會避免。

面對鯊魚威脅，州政府曾表示不排除任何措施，包括撲殺鯊魚，但部分專家反對，警告做法未能保障泳客安全。他們認為，只要海域魚群健康、為鯊魚提供充足食物來源，風險便會持續存在。無人機監控等非致命技術，被視為更務實及可持續的解決方案。

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
7小時前
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
02:30
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
7小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
5小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
02:30
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
8小時前
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
鰂魚涌地盤驚傳「炸彈」再現 爆炸品處理課趕至 證實為巨石安排吊走
突發
2小時前