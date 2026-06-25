日媒揭陸上自衛隊用假隨身碟 使用近1年始發覺藏病毒

日本傳媒揭發陸上自衛隊使用多枚假USB隨身碟，內藏中式木馬病毒，先後在多達50台可連結機密系統的電腦上用過。報道指出，類似的隨身碟在個人和企業間也流通，恐怕有類似受害案例。



據《日本經濟新聞》報道，這些USB在自衛隊內用了1年多，設備在採購和使用時都會掃毒，卻一直將外插USB排除在外沒掃到，原因不明。

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日本陸上自衛隊員。路透社資料圖片

內部文件顯示，這批隨身碟是於2024年3月取得，供應商位於石川縣，8個USB當中6個有毒。由於當時正值能登半島地震救災期，石川縣無法找到採購與付款紀錄。

直到2025年2月，一名自衛隊隊員發現電腦運作異常緩慢，檢查插入電腦的隨身碟才發現病毒。內部隨後發現6個有問題的USB，調查了大約480台電腦，有問題USB曾連上約50台電腦。

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日本陸上自衛隊。 路透社

報道指出，日本防衛省與自衛隊共用「防衛資訊基礎建設」系統，分為可連接外網的開放系統，以及高度安全的封閉系統。由於兩者互不相通，自衛隊成員習慣使用USB隨身碟在不同電腦間傳輸資料。

資訊安全單位分析後發現，含有病毒USB隨身碟是中國製造的仿冒品，容量聲稱有1TB，實際卻只有約240GB。其儲存媒體並非正規的記憶體晶片，而是平價低速microSD記憶卡，部分記憶卡中藏有曾被中國黑客組織使用的木馬病毒，只要插入電腦就會引致電腦中毒。

相同品牌USB在亞馬遜、樂天等日本主要網購平台都能買到，價格約為市價的一半，多為中國製造。根據買家留言，至少有25宗反映收到仿冒品。

陸上自衛隊此前未公布USB帶病毒事件，報道曝光後才發表聲明，確認2025年2月在中部方面隊的一隻USB隨身碟發現惡意軟體。聲明稱，已確認對系統無影響，但「未依規定掃描病毒確實是問題」，目前已「嚴格執行」相關規定。