世界盃2026︱南韓隊輸波受訪見南非隊員唱歌 雙方「混合區」爆衝突

世界盃A小組賽中，南韓最終0：1不敵南非，跌至小組第3名出線未卜。賽後現場發生一段小插曲。據南韓傳媒《Sports Chosun》報道，兩隊球員在賽後的混合採訪區（Mixed Zone）爆發口角與肢體言語衝突。



報道指出，南韓隊球員賽後在混合區接受傳媒訪問時，獲勝的南非隊球員在經過時齊聲高歌慶祝。此舉隨即引發在場南韓球員及傳媒記者的強烈不滿，雙方隨即發生口角。



據悉，現場的南韓隊工作人員和傳媒記者曾要求南非球員保持克制，但遭到對方無視。在雙方工作人員進行交涉期間，南韓隊員黃仁範突然中斷接受採訪，直接上前與南非球員理論，表達自己的不滿。隨後，在國際足聯（FIFA）工作人員及時介入協調與勸阻下，雙方的爭執才得以平息，南韓球員此後才勉強完成訪問。



然而，據國際足協現場工作人員解釋，南非隊在混合採訪區慶祝勝利的行為，在原則上並沒有違反世界盃的相關管理規定。