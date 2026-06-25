曼谷地鐵 | 明年劃一票價每程17至45泰銖 轉線不重複收費

泰國內閣已正式批准曼谷電動軌道交通統一票價制度，所有路線及不同顏色列車將實行「單次入閘」收費，每程票價介乎17至45泰銖。乘客轉乘不同路線時毋須重複付費，預計明年1月正式實施。

泰國交通部將全力推進票務系統建設

泰國交通部長薩沙炎在內閣會議後表示，新措施將涵蓋整個曼谷城市軌道系統，包括BTS等主要線路，採用單一整合票務系統。政府將與相關各方商討設立票務結算機制，確保乘客只需支付一次入閘費用。他強調：「由現在開始，交通部將全力推進票務系統建設。」

政府發言人拉差達指出，過往曼谷鐵路車費備受批評，因多個營運商各自擁有不同專營權和票價結構，乘客轉線時往往需多次入閘，導致實際車資大幅增加。新制度實施後，基本票價由17泰銖起跳，最高每程上限為45泰銖，預料可有效減輕市民交通負擔。

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另設優惠票價 望減輕交通負擔

此外，政府亦計劃為兒童、長者及弱勢社群提供特別優惠票價，進一步提升公共交通的親民度。相關準備工作現正加緊進行，預計明年1月前全面就緒。