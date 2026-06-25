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AI晶片 | OpenAI首款自研「Jalapeño」亮相　有望大幅提升ChatGPT效能

即時國際
更新時間：17:15 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-25 HKT

人工智能公司OpenAI宣布推出首款自行研發的AI晶片「Jalapeño」，標誌該公司進一步擴展至AI基礎設施領域，有望應對ChatGPT及編碼助手Codex日益龐大的運算需求。

新晶片大幅高於目前的頂級水平

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，這款晶片由OpenAI與半導體巨頭博通（Broadcom）共同開發，專為現代大型語言模型量身設計，而非通用型晶片。OpenAI表示，初步測試顯示，新晶片的每瓦性能將「大幅高於目前的頂級水平」。

分析指出，OpenAI此舉反映全球科技巨頭加速自主研發AI晶片的趨勢。透過定製晶片，企業可根據自身模型優化處理性能，並逐步減少對Nvidia等外部晶片供應商的依賴。業界人士早前已指出，分散晶片來源已成主流策略，無企業願意長期受制於單一供應商。

相關新聞：加國婦入稟美國法院告OpenAI 指ChatGPT誤導並鼓勵女兒自殺

OpenAI 市場估值或高達一萬億美元

OpenAI目前正積極籌備首次公開招股（IPO），市場估值或高達一萬億美元。隨著AI服務從簡單聊天查詢，逐步轉向更複雜、持續運作的人工智能代理，對運算資源和能源的需求急劇上升。自研晶片的推出，有助OpenAI掌控關鍵基礎設施，提升整體競爭力，並有望為ChatGPT等產品帶來效能升級。

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