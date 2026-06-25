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一型疱疹｜Arby's漢堡店經理口水污染食物 顧客食完染唇瘡提告

即時國際
更新時間：17:40 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:40 2026-06-25 HKT

美國奧克拉荷馬州一名Arby's濍漢堡店經理被指向顧客食物吐口水，導致對方感染一型疱疹病毒（HSV-1）。這名經理面臨故意投毒傷人的重罪指控；受害顧客另對餐廳提出民事訴訟，指控餐廳管理疏失。

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Arby’s是一間連鎖漢堡店。 IG
Arby’s是一間連鎖漢堡店。 IG

警方是在接獲餐廳一名員工報案後展開調查，該員工舉報有同事向顧客的餐點吐口水。調查人員審閱監控錄像現，38歲經理亨德里克斯（Amanda Hendricks）在操作切肉機處理三文治肉片時，低頭將面部靠近肉片，可見唾液從她口中滴落到三文治上。

被捕經理亨德里克斯（Amanda Hendricks）。 McCurtain County Jail
被捕經理亨德里克斯（Amanda Hendricks）。 McCurtain County Jail

受害顧客於3月28日深夜光顧，當晚吃掉了部分三文治，剩餘部分與家人分享。訴訟文件指出，這名顧客用餐後出現嘴唇病變，其後確診感染第一型單純疱疹病毒 （HSV-1）。

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民事訴訟中指出，亨德里克斯明知自己處於疱疹病毒活躍期的情況下，故意污染食物，

而餐廳則「允許其在疱疹病毒活躍期且有明顯病變的情況下工作」。受害者因此「持續活在恐懼中」，擔心會將病毒傳染給家人。亨德里克斯已被逮捕並關押在麥柯廷縣（McCurtain County）監獄。

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