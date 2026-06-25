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環保減塑 | 加州嚴限一次性塑膠惹眾怒 17州聯合提告

即時國際
更新時間：16:44 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:44 2026-06-25 HKT

加州5月1日生效的SB 54「塑膠污染預防及包裝生產者責任法」，要求企業大幅減少一次性塑膠使用，並規定所有包裝須在2032年前實現可回收或可堆肥處理，引發全美17個州強烈不滿，聯合向聯邦法院提起訴訟。

喬治亞州檢察長：加州無權干預其他州企業經營

據KTLA 5電視台報道，阿拉巴馬、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛荷華、路易斯安納、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、德州、猶他及西維吉尼亞等17個州，連同「全國批發經銷商協會」，於6月22日向沙加緬度聯邦法院提告。

原告指該法案將大幅提高企業營運成本，最終轉嫁給消費者，令基本生活必需品價格上漲，同時違反美國憲法及加州憲法。喬治亞州檢察長Chis Carr批評，加州無權干預其他州企業的經營方式。

加州回收局將繼續推行法案

訴訟亦將負責執法的加州回收局（CalRecycle）局長Zoe Heller，以及非營利組織「循環行動聯盟」（CAA）列為被告。

加州回收局發言人表示不會對未決訴訟置評，但會繼續推進SB 54相關要求。CAA則強調，該組織負責制定務實方案，協助生產商在現行市場機制下符合規定。

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環保團體認為法案徒增行政負擔

此前，部分環保團體認為SB 54雖然立意良好，旨在減少一次性塑膠污染及推動生產者責任，但部分條款設定過於嚴苛的回收及堆肥目標，可能超出目前技術與市場可行範圍，不但未能有效解決塑膠污染問題，反而會增加企業負擔，最終損害經濟及就業機會。

環保團體聯盟在訴訟中指出，加州回收局（CalRecycle）在執行細則上存在不透明之處，可能導致中小企業難以負荷高昂的合規成本，違反合理監管原則。他們要求法院審查法案是否真正符合環保效益，或僅是增加行政負擔的「形象工程」。

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