加州5.6級地震︱停電致6000戶受影響 近90年來最大規模

加州北部一處鄉村地區發生自1940年以來最強烈的地震。當局稱有人受傷，但無重大損失報告。



根據美國地質調查所（USGS），這起地震初步規模為5.6，震央位於門多西諾縣農業小鎮威利茲（Willits）西北方12公里處，震源深度約8公里，包括沿海城市布拉格堡（Fort Bragg）都能感受到震動。

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門多西諾縣行政辦公室在聲明中表示，震央附近六個城鎮的6,000多名居民受到停電影響。該辦公室呼籲民眾暫時不要上高速公路，以便工作人員檢查受損情況。

6個鎮6000人停電

布里·萊昂（Brie Leon）在卡佩拉鎮一間餐廳上班，地震發生時，她和同事剛準備開門營業，整棟建築就開始搖晃，餐碟和酒瓶叮噹作響。她說，感覺就像有東西打中建築物，「地震不算很大，但東西到處亂飛」。

該餐廳所在的卡佩拉鎮，位於今次震央以南約16公里處，屬於門多西諾縣，區內今年曾發生過多次小地震。

料有小規模餘震

加州資深地震學家露西瓊斯表示，這是該地區近90年來發生的最大地震，而該地區並不位於主要斷層帶上。

加州資深地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這是該地區近90年來發生的最大地震。她指出，該地區並非位於主要斷層帶上，但也不是不會地震，「通常震級都比這次小」。她補充說，餘震可能會發生，但「強度應該不會太大」。