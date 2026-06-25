日本、美國、委內瑞拉連環地震互相引發？ 專家拆解疑團

全球多個地區在同日之內接連發生三宗強烈地震，分別為日本的6.9級地震、委內瑞拉的7.5級及7.2級連環地震，以及美國加州的5.6級地震。不少人關注接二連三的地震是否有關聯。

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美國加州理工學院（Caltech）著名地震學家Lucy Jones表示，這幾宗地震之間並不存在任何直接的因果關係。

從地質結構來看，這三宗地震分別發生在完全不同的斷層系統及板塊邊界上。由於彼此地理距離遙遠，在地質力學上，其中一起地震絕無可能跨越數千公里去引發或「誘發」另外幾宗地震。Lucy Jones解釋，相隔數千公里的強震，並不會增加其他活躍地區發生重大地震的機率。

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幾宗地震在同一天爆發，純屬時間上的巧合。每一宗地震的震央都位於全球眾所周知、地殼活動極為頻繁的板塊交界帶。這些區域的地殼應力早已默默累積了數十年、甚至數百年之久。



在高風險地質帶中，發生大地震本就是地球板塊運動自然循環的一部分。儘管現代科學至今仍無法精準預測地震爆發的確切時刻，但這些地區出現強震，在地球物理學上完全是在意料之中。