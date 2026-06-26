真人版火影︱日本131人爭做「現代忍者」 Cosplay可額外加分

日本歷史上的忍者重鎮——滋賀縣甲賀市，6月21日舉行了第18屆「甲賀流忍者檢定」考試，吸引了131名「忍者迷」同場較量。

考試文武兼重

本次考試共分為初級、中級和高級。這套分級正是對應了日本古代嚴密的忍者組織階級：「上忍」為最高決策與統領者；「中忍」負責戰術策劃與現場指揮；而「下忍」則是執行前線諜報與潛伏任務的基層特工。現代檢定沿用此制度，旨在循序漸進地考驗參加者的歷史知識與實戰技術。

第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会

第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会

第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会

考核過程可謂文武兼備，考生除了要應付筆試，考核對傳統忍者歷史及隱密術知識的了解外，初級考生還要進行實戰測試——在距離目標約3米處，精準投擲「手裏劍（飛鏢）」。

為了增添趣味，現場更設有加分機制：初級考生如果穿著全套忍者服裝（Cosplay）應考，或在投擲項目中表現優異，都能獲得額外加分。只要成功通過考核，就能獲頒專屬的「忍者卷軸」，正式獲得甲賀忍者的官方認證。

老手考生：實力不夠 回村修行

不過，想要晉身「現代忍者」絕非易事。今年的考試難度甚高，有資深考生在考完筆試後表示，題目比想像中難太多，更幽默地笑言：「看來自己的實力還不夠，必須回村子裡繼續修行了！」