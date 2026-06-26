Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

真人版火影︱日本131人爭做「現代忍者」 Cosplay可額外加分

即時國際
更新時間：07:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-26 HKT

日本歷史上的忍者重鎮——滋賀縣甲賀市，6月21日舉行了第18屆「甲賀流忍者檢定」考試，吸引了131名「忍者迷」同場較量。

考試文武兼重

本次考試共分為初級、中級和高級。這套分級正是對應了日本古代嚴密的忍者組織階級：「上忍」為最高決策與統領者；「中忍」負責戰術策劃與現場指揮；而「下忍」則是執行前線諜報與潛伏任務的基層特工。現代檢定沿用此制度，旨在循序漸進地考驗參加者的歷史知識與實戰技術。

第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会
第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会
第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会
第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会
第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会
第18屆「甲賀流忍者檢定」考試日前舉行。facebook@甲賀忍術研究会

考核過程可謂文武兼備，考生除了要應付筆試，考核對傳統忍者歷史及隱密術知識的了解外，初級考生還要進行實戰測試——在距離目標約3米處，精準投擲「手裏劍（飛鏢）」。

為了增添趣味，現場更設有加分機制：初級考生如果穿著全套忍者服裝（Cosplay）應考，或在投擲項目中表現優異，都能獲得額外加分。只要成功通過考核，就能獲頒專屬的「忍者卷軸」，正式獲得甲賀忍者的官方認證。

老手考生：實力不夠 回村修行

不過，想要晉身「現代忍者」絕非易事。今年的考試難度甚高，有資深考生在考完筆試後表示，題目比想像中難太多，更幽默地笑言：「看來自己的實力還不夠，必須回村子裡繼續修行了！」

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
10小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
11小時前
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
12小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
9小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
10小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說。
08:56
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說
影視圈
12小時前
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
04:32
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
影視圈
14小時前
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
影視圈
13小時前