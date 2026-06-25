新天地教會｜95歲教主李萬熙涉干政被批捕 促5.6萬信徒加入政黨圖影響選舉
更新時間：20:45 2026-06-25 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-25 HKT
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南韓宗教團體「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（俗稱新天地教）總會長李萬熙涉嫌政教勾 ，24日晚被批捕。李萬熙已95歲，雖年事已高，但法院認為有毀滅證據之虞，因此簽發逮捕令。
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李萬熙被指涉嫌於2021年至2024年，強制要求信徒加入最大在野黨國民力量，以對該黨大選和國會議員候選人競選產生影響，違反《政黨法》第42條。負責調查此案的檢警聯合偵查本部於22日向法院提請批捕。
據指，新天地教以「普拉提項目」為名，鼓勵信徒加入國民力量，相關指示通過總務、各地分會負責人、座堂主任牧師和壯年組、婦女組和青年組等教團組織層層下達，促成至少5.6萬名信徒加入國民力量。
聯偵組懷疑，新天地教最終目的是想解決建築用途變更等教內各種問題，相關行為阻礙國民力量的選舉工作，涉嫌妨害執行公務。
新冠疫情堅持聚會致大規模感染
新天地教會曾捲入新冠疫情大爆發爭議，在2020年無視當局防疫規定，持續舉行大規模宗教集會，導致大邱當地爆疫。教主李萬熙事後被起訴，獲裁定無罪。
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