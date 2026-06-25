遊街示眾︱印度前市長涉貪被掟番茄雞蛋 舊鞋掛頸雙手抆耳做深蹲︱有片

據《印度時報》（The Times of India）6月23日報道，印度西孟加拉邦（West bengal）前塔拉克斯瓦爾（Tarakeswar ）市長兼資深草根國大黨（TMC）領導人薩潘．薩曼塔（Sapan Samanta）因涉嫌腐敗，在西孟加拉邦胡格利地區（West Bengal's Hooghly district）遭到當地居民的羞辱。

官員所屬政黨暫未回應

一群憤怒的當地人將鞋子戴在薩曼塔頭上，並強迫他雙手捏著耳朵做深蹲。當地居民還向他投擲雞蛋和番茄，以表達他們對貪瀆行為的憤怒。

這位前市政官員被當地居民們包圍，現場一片嘩然，居民們高喊口號，表達了公眾的憤怒。

抗議者指控他貪污腐敗，並要求追究其責任。 草根國大黨尚未就此事發表詳細聲明。

「拉耳朵深蹲」 具強烈悔罪意味

「拉耳朵深蹲」在印度文化中，是結合了「抓耳朵」（Kaan Pakadna）與「起立蹲下」（Uthak Baithak）的經典懲罰。這是一種兼具強烈悔罪與教育意涵的傳統儀式，廣泛存在於傳統學校的體罰、社會大眾的集體懲戒，甚至是宗教與瑜伽文化之中。

在這次事件中，居民正是藉由這種極具諷刺意味的「古老家規」，在精神上徹底剝奪該政客的尊嚴，強迫他以最卑微的姿態向全村人「謝罪」。



