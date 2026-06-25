Pokémon GO | 出售實景掃描數據　或助力美軍無人機戰場導航

熱門AR手遊《Pokémon（寶可夢）GO》玩家主動上傳的實景掃描數據，正被用於訓練人工智能模型，未來可能協助美國軍工企業開發無人機。

據報，《Pokémon GO》自2016年推出以來，已累積超過300億張全球實景環境圖像。2021年新增「寶可夢補給站」實景掃描功能，玩家需主動授權上傳掃描記錄才能獲得遊戲獎勵。

開發商Niantic公司（與任天堂合作）在2025年出售遊戲業務前，收集大量掃描數據用於訓練空間識別AI模型。其分拆子公司Niantic Spatial去年12月與美國軍工企業Vantor達成合作，目標讓無人機在GPS訊號缺失、干擾或屏蔽的戰區實現自主導航與協同作戰。

Vantor主營無人機空間探測軟件，已獲部分國家軍方採用。今年2月更獲得美軍相關項目訂單，上限金額高達2.17億美元。

熱門AR手遊《Pokemon（寶可夢）GO》。iStock

玩家主動上傳實景掃描數據。iStock

玩家主動上傳實景掃描數據。iStock

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兩家公司均強調，合作未直接轉移遊戲原始掃描數據，僅用於訓練基礎AI大模型，且所有數據均由玩家自願上傳並遵守用戶協議。但專家指出，大多數玩家不會細讀複雜的服務條款，數據最終用途難以完全掌控。

由於用戶容易在不知情的情況下被出售數據，多國軍方已禁止官兵使用具定位功能的應用程式。