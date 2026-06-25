特朗普演講「加戲」呻吟模仿跨性別舉重 被梅拉尼婭訓斥仍再犯︱有片
更新時間：10:30 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:30 2026-06-25 HKT
發佈時間：10:30 2026-06-25 HKT
美國總統特朗普於本月23日前往賓夕法尼亞州的「麥克貨車」（Mack Trucks）工廠發表演講。特朗普在演講期間，先後談及持槍法案與格鬥大賽等議題，隨後話題一轉，再度提及跨性別人士。
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行為惹網民不滿
他在台上刻意發出嬌喘與呻吟聲，模仿跨性別女選手舉重的姿態。這段帶有表演性質的互動隨即引發現場工人大笑，相關影片也在網絡上瘋傳，網民紛紛評論稱「又來了！」、「他真的很煩」，但也有人直言「雖然看起來很討厭，但我還是忍不住笑了」。
事實上，特朗普過去在公開演講中已多次表演過這個跨性別模仿橋段。特朗普本人也曾承認，妻子梅拉尼婭（Melania Trump）曾對此表達不滿並訓斥他，認為身為總統應保持端莊與得體的形象。
然而，特朗普在此次演講中仍忍不住再次重演。
美媒：旨在備戰中期選舉
《美聯社》分析指出，特朗普此行前往工廠演講，主要是為11月的中期選舉進行造勢與準備，整場活動的內容與規格皆宛如大型造勢大會。
除了政治宣傳，特朗普本周在科技政策上亦有新動向，他在22日簽署了兩項行政命令，要求加速研發用於科學研究的高性能量子電腦，目標最快在2028年前落成；同時，當局也將推動政府關鍵資訊系統轉向「後量子密碼技術」，以提早防範未來量子電腦可能帶來的網絡安全與資訊安全威脅。
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