日本民宿｜容許地方設「0天營業」變相禁經營 華人投資者面臨重創

日本觀光廳政策出現重大轉向，宣布將容許地方政府透過條例，將民宿每年營業天數上限設為「0天」，實質上等同於在特定區域全面禁止民宿經營。此舉被視為對近年急速擴張的民宿產業「開刀」，旨在應對住宅區噪音、垃圾等糾紛，但亦令大量華人投資者面臨血本無歸的風險。

改變「觀光立國」戰略？

民宿產業在日本發展迅速。2018年《住宅宿泊事業法》（俗稱民泊新法）實施後，普通住宅可申請經營民宿，每年最多180天，加上國家戰略特區不受天數限制，短短八年全國民宿登記數已達約5萬間，成為觀光業重要支柱。這一政策源自安倍晉三時代的「觀光立國」戰略，旨在解決訪日旅客激增帶來的住宿短缺問題。

然而，隨着訪日遊客持續增加，部分地區出現民宿過度集中、擾民及治安等問題，觀光廳此次調整政策，意在讓地方擁有更大自主監管權力。

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華人經營者恐受重創

根據調查，大阪市特區民宿中，中國人或中國法人經營的比例高達41%，部分區域更超過60%。不少華人透過經營民宿取得「經營管理簽證」，視為在日發展的重要途徑。新政策若在京都、大阪、東京等熱門地區實施，大批民宿可能被迫停業，投資、裝修及租約損失嚴重，亦可能影響相關簽證續期。

目前，部分地方政府已開始研究相關條例，具體實施情況仍待觀察。