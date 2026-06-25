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巴西百萬民眾深夜收「外星人攻擊」警報 當局急回應

即時國際
更新時間：09:32 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:32 2026-06-25 HKT

南美洲巴西近日發生一宗令人哭笑不得的國家級網絡安全危機事件。在當地時間6月20日凌晨，巴西全國多個核心城市的數百萬居民，其手機突然急響國家級緊急災難警報，而且是「外星人攻擊」警報，全網隨即陷入一片恐慌與熱議。事後，巴西國家民防機構澄清，證實官方緊急警報系統遭到神秘黑客遙距入侵「惡搞」，當局已即時將整個國家警報平台強制下線，聯邦警察亦已全面介入徹查這宗罕見的科技罪案。

綜合巴西最大新聞入口網站《g1》等外媒報道，這宗緊急警報系統集體被駭事件，發生在19日晚間至20日凌晨的深夜時分。受影響的範圍極廣，包括巴西首都巴西利亞、第一大城聖保羅、旅遊重鎮里約熱內盧以及貝洛奧里藏特等多座核心一線城市的居民，手機無一例外地集體爆出災難警報聲。

數以百萬計的市民在睡夢中被嚇醒後，紛紛亮起手機查看。然而，呈現在屏幕上的並非暴雨或地震預警，而是由官方系統發出的「神祕訊息」。部分訊息不斷重覆出現「厭世思想（misantropia）」一詞或其變體，而最令人傻眼的，則是「保護自己：外星人攻擊」、「人類，我們到了」等的「外星人攻擊」警報字句。

由於是政府的緊急災難警報系統，收到訊息的民眾不知應否相信，許多人紛紛將自己手機接獲的官方「外星人襲擊」警報截圖上傳至網絡，隨即引發全國熱議。

巴西國家民防機構隨後發表聲明，公布旗下的國家民防系統「Defesa Civil Alerta」平台，已於20日凌晨1時30分被官方採取保護性措施強制下線。當局發言人證實，警報系統此前遭到未經授權的外部人士遠端下達指令入侵，並向全國多個地區濫發了上述虛假警告。

有鑑於事態已上升至危害公共秩序的層面，巴西當局已正式通知聯邦警察（Federal Police）啟動最高級別調查，全力追緝涉案黑客。當局表明，必須待網絡安全條件獲得百分之百修復和確保安全後，才會重新啟用該套全國緊急警報系統。

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