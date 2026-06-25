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伊朗局勢︱美國油價未降 特朗普責石油巨頭「敲竹槓」下令徹查

即時國際
更新時間：09:14 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:14 2026-06-25 HKT

美國總統特朗普昨日（6月24日）在網上發文表示，他已下令對大型石油公司展開調查，原因是美國汽油價格居高不下。

需數個月才可回落至戰前價格

他說：「儘管原油價格大幅下跌，大型石油公司卻未相應調降汽油零售價格。」「換句話說，消費者正在被『敲竹槓』。」

在美國，汽油價格是一項高度政治化議題，因為化石燃料動力汽車仍是許多民眾的主要交通工具。隨着11月美國中期選舉逼近，特朗普因中東戰事引發油價波動及其對民生的影響，持續面臨外界批評。特朗普多次預測戰爭結束後，油價將「如石頭落下般驟降」，但經濟學家認為，油價可能需要數月時間才能回到戰前水準。

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