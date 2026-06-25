荷德歐盟加入「矽和平」倡議擴員至24國 確保AI供應鏈安全減對中依賴

在美國為首的「矽和平」倡議於今（6月25日）、明（26日）兩天在華盛頓舉行峰會前夕，歐盟、荷蘭、德國、希臘加入這個團體。「矽和平」是美國與盟國組成的合作團體，旨在強化人工智能（AI）供應鏈，減少對中國的依賴。

荷蘭備受關注

荷蘭是全球頂尖晶片設備製造商ASML所在國，其加入被視為重要成果。預計本周的峰會聚集「矽和平宣言」簽署方的代表，包括澳洲、日本、南韓、新加坡、英國等，台灣也將以非簽署方身份參與。

歐盟以及德國、希臘、荷蘭三個歐洲國家周二加入由美國主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。美國副國務卿赫爾伯格告訴英國《金融時報》，阿根廷、智利、哥斯達黎加、哈薩克、巴拿馬也將於本周加入該倡議，屆時成員國將增至24個。

美國去年12月啟動「矽和平」，旨在確保所謂的AI供應鏈的安全，涵蓋晶片、關鍵礦物、能源等，是美國科技外交的重要支柱之一。

荷蘭為光刻機巨頭ASML所在國，其加入被視為重要成果。赫爾伯格在X平台發文說，荷蘭在先進與新興科技領域位居全球領導地位，包括先進晶片背後的關鍵能力，「沒有它，就沒有尖端的AI，沒有安全的供應鏈，就沒有經濟安全」。

美荷間仍有分歧

美國與荷蘭雖已達成共識，限制ASML向中國出口用於AI晶片製造的高端設備，但在是否允許其向中國客戶出售及維修較低階設備方面仍存分歧。荷蘭外貿與發展合作大臣舍爾茨瑪正訪問華府，游說反對美國的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）。

該法案要求盟友配合美方對中國的出口管制。由於擔心北京可能利用先進技術強化軍事實力，美國一直主導全球行動，試圖阻斷中國獲取最先進晶片及晶片製造工具。

美國國務院主管經濟事務的赫爾伯格訂於周四、周五主持為期兩天的「矽和平」夥伴經濟體峰會。對於台灣是否出席峰會，國務院一名發言人以電郵回覆中央社記者詢問，稱「矽和平」峰會將聚集「矽和平宣言」簽署方的代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡塔爾、南韓、新加坡、瑞典、阿聯酋、英國、美國，以及以非簽署方身份參與的台灣。預計還有其他簽署方出席。

國務院稱，「矽和平」作為一個政府與產業間的平台，用以協調投資，並加速發展對AI經濟至關重要的戰略性產業。藉着在可靠夥伴之間培養長期的商業夥伴關係，「矽和平」旨在擴大生產力、減少戰略性依賴，並促進可持續且由市場驅動的成長。去年底台灣派員參加首屆「矽和平」峰會，國台辦曾表示反對美國為「台獨」分子提供表演舞台。

美國與荷蘭達成共識，限制ASML向中國出口用於AI晶片製造的高端設備。

