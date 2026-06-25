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日本岩手縣近海發生6.9級地震 料不會引發海嘯

即時國際
更新時間：06:58 2026-06-25 HKT
發佈時間：06:58 2026-06-25 HKT

日本放送協會（NHK）報道，東京時間今日（25日，周四）上午7時30分左右，位於本州東北部的岩手縣近海突然發生6.9級強烈地震。多個地區震感強烈，其中最接近震央的觀測點，更錄得日本氣象廳震度級別中具破壞力的「6強」最大震度。當局初步觀測與評估，是次強震後並未有發布海嘯警報，沿岸地區暫無即時海嘯威脅。

地震發生在今日清晨的通勤繁忙時間。根據《日本放送協會》（NHK）的即時災情追蹤，震央位於岩手縣近海的海域。由於地震規模高達黎克特制6.9級，地震波瞬間波及整個東北地區，青森、秋田、宮城縣等有震感。

日本氣象廳的監測數據顯示，是次強震引發的最大震度達到了「6強」級別。在日本的震度定義中，「6強」意味著當地民眾在地震發生時完全無法站立，只能在地面爬行，大量未經加固的建築物極可能出現牆壁龜裂、甚至倒塌，屬於極高危險性的地動級別。

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