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孤獨小猴「Panchi君」| 猴山遭遊客鐳射筆照射 園方報警：恐致猴群壓力、失明

即時國際
更新時間：03:56 2026-06-25 HKT
發佈時間：03:56 2026-06-25 HKT

全球爆紅孤獨小猴「Panchi君」所在的日本千葉縣市川市動植物園，周三（24日）在社交平台發表聲明，指園內最具人氣的獼猴猴舍「猴山」，近期遭到惡劣遊客以鐳射筆激光照射，恐令猴群造成壓力和恐懼，最壞情況甚至會導致猴子失明。園方已就此報警求助，並嚴正敦促遊客切勿模仿，一旦被發現會立即驅逐出園。

惡劣照射過程驚現YouTube 園方證實一週前發生

網紅小猴「Panchi君風靡全球、吸引無數旅客慕名探訪，園方的公布迅即引起廣泛關注。據日本《千葉日報》報道，這宗鐳射筆照射猴群事件，最初是由熱心民眾向園方舉報。更有網民發現，有人將記錄了這段惡劣照射過程的影片，公然上傳至YouTube平台。園方在接獲民眾通報並確認影片內容後，證實事件大約發生在一週前。

動植物園隨即發出強厲警告，嚴禁所有入園人士使用雷射筆。園方解釋，高能量的雷射光線直射動物眼睛，將會造成不可逆轉的嚴重結構性傷害，最壞的情況甚至可能導致猴子永久性失明。此外，這類突如其來的異光還會引發猴群極大的恐慌，對動物造成嚴重的驚嚇與精神壓力。

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園方表明，未來一旦發現有遊客在園內使用雷射筆，將會採取強硬措施，立即要求違規者強制驅逐離園。園方同時呼籲遊客，若目擊類似的無良惡行，請務必第一時間向附近的警衛或工作人員通報，共同守護Panchi以及整個獼猴家族。

正值繁殖敏感期 園方禁用相機閃光燈

園方特別強調，目前園內正值日本獼猴極其關鍵的繁殖期，這是一段特別需要排除任何實質傷害與外在壓力的敏感時期。為了全面守護猴山的平靜並保障動物安全，園方宣佈即日起保安人員將會全面加強警戒巡邏，並同步全面禁止在園內使用相機閃光燈，以免野生動物再次受到驚嚇。

至於猴群的健康狀況，經獸醫與飼育員的確認，目前包括人氣爆棚的「Panchi君」在內的整體猴群，健康狀況暫時均無異常，但園方仍會持續密切觀察後續的長遠影響。

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