人肉叉燒包｜30歲男墓地盜屍煮食 寓所藏大量殘肢及人皮面具

歐洲匈牙利布達佩斯近日驚破一宗令人毛骨悚然的遺體盜竊案。一名在當地醫院擔任患者轉運工（俗稱推床工）的30歲男子，被揭發在醫院及公墓盜取屍體被捕，警方在其寓所搜出大量人類肢體、頭骨與器官。更令人震驚的是，男子在接受警方偵訊時直認，自己因為對人體結構有著「無法自拔的狂熱迷戀」，曾多次將盜竊得來的殘肢人肉當作食材，「直接烹調並吃下肚」。

坦承迷戀病理學 當人肉為食材

綜合外媒報道，匈牙利警方日前接獲舉報，指稱該名在醫療機構任職的30歲男子行為極度古怪，並有在私人空間搜集人類殘肢的變態怪癖。辦案人員認為事態嚴重，隨即部署行動對其住處與工作地點發動突擊搜查，結果赫然起獲大量令人觸目驚心、猶如走進屠宰場的恐怖證物。

現場辦案人員透露，搜查人員在男子的住所內，當場檢獲多具佈滿青苔與泥土的人類頭骨、一隻發黑的斷手、一條完整的小腿以及大量散落的人骨。最令現場警員感到頭皮發麻的是，屋內居然有一面「經過防腐與拼湊重組」的真實人皮面具，手法極其專業。此外，警方還在現場查獲一個裝有神秘內臟心臟的玻璃罐，目前由鑑識人員進一步鑑定該器官究竟屬於人類還是動物。

匈牙利警方發言人表示，這名落網的嫌犯對解剖學和病理學有著極度扭曲及病態的迷戀，在接受警方嚴訊時，坦承自己深受人類肢體的「致命吸引」，並親口承認曾多次將這些搜集回來的不同人體部位帶進廚房，當作日常食材進行烹飪與食用，上演現實版「食人魔」。

警方初步調查發現，男子除了利用自己在醫院運送病患、出入殮房的職務之便，伺機在醫院內部竊取部分無人認領的遺體組織外，更涉嫌充當「盜墓賊」，深夜潛入匈牙利本土以及鄰國斯洛伐克境內的多處廢棄公墓，挖掘墳墓並盜取死去多時的屍體。

目前，該名涉案男子已因涉嫌「非法持有與使用人類屍體」等重罪遭警方正式刑事拘留。所有在現場起獲的人體殘肢和內臟，已全部移交法醫部門進行DNA比對與來源鑑定，以盡快釐清這些遺體的確切身份。