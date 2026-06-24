歐洲熱浪｜全歐9400萬人經歷35℃高溫 主要在法國、西班牙

歐洲多國受熱浪影響，據法新社統計，全歐洲多達9400萬人周三經歷35℃高溫，大部分在法國和西班牙。超過3.5億人經歷30 ℃以上，相當於整個歐洲大陸三分之二的人口。



法國氣象局預報，法國超過一半的地區仍處於高溫紅色預警狀態，西南部朗德省皮索斯（Pissos）周二氣溫高達44.3℃。

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法國周一晚至周二經歷了有史以來最熱的一夜，全國晚上平均氣溫高達29.9℃。西部布列塔尼地區因電網設備老舊，在過熱和電力需求激增之下不堪重負，周三發生大範圍停電，約6.8萬戶家庭受到影響。

由於高溫導致核電廠冷卻反應爐用水供應受限，法國周三核電產量減少了4.1千兆瓦，佔總需求的7%。

巴黎羅浮宮宣布因高溫天氣，周三至周六提早2小時，於下午4時閉館，因為「一天結束時，熱量積聚最嚴重」。艾菲爾鐵塔也在周二和周三提前關閉。

英國部分地區也發布了罕見的紅色高溫預警，預計周四氣溫達到38℃。英國各地超過1,000間學校部分關閉或暫停正常教學活動。

熱浪周三開始蔓延至西歐其他地區，荷蘭部分地區發布了橙色高溫警報。預計荷蘭和比利時的氣溫將於周五達到峰值，而德國的氣溫預計將在周末升至攝氏40度。法國則在熱浪過後迎來雷暴天氣，可能引發洪水和冰雹。