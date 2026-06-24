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霍爾木茲｜阿曼與國際海事組織開放臨時航道 至少3船已通過

即時國際
更新時間：20:56 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:56 2026-06-24 HKT

阿曼與國際海事組織（IMO）宣布，在霍爾木茲海峽開通一條臨時航道，逐步疏散數百艘滯留於波斯灣、載有約11,000名船員的船隻。國際海事組織發言人周三表示，「船隻已開始依照該計畫通過海峽」，但拒絕透露已通過船隻的詳情。

倫敦證交所（LSEG）周三公布的船舶追蹤數據顯示，過去12小時內，至少有2艘乾散貨船和1艘貨船通過霍爾木茲海峽。根據分析，另有至少35艘商業船舶正準備通過海峽。

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有伊朗高官透露美伊和平協議草案的內容，包括重開霍爾木茲海峽。美聯社
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500艘滯留霍爾木茲海峽的商船恐耗時數周「消化」。路透社資料圖
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IMO稱，目前提供兩條航道，一條是經由伊朗水域的北部航線，另一條是經由「阿曼蘇丹／美國協調水域」的南部航線。阿曼會引導船舶至國際水域指定等候區，獲准後即可通行。

IMO表明：「船隻應在獲得指示後再行駛。若等候區過於擁擠，為確保航行安全將不得不暫停，等待進一步的通知。」

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