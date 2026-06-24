Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙首相妻涉貪腐受審要交出護照 桑切斯批「不合理」

即時國際
更新時間：19:44 2026-06-24 HKT
發佈時間：19:44 2026-06-24 HKT

西班牙政壇爆發重大醜聞，首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begoña Gómez）涉嫌以權謀私及貪腐，上周六被法庭下令必須接受審判，並且要交出護照以防潛逃。桑切斯怒轟限制出境措施「超出一切合理範圍」；反對黨則紛紛要求桑切斯下台。

西班牙首相桑切斯妻子戈麥斯出庭應訊，示威卡車駛過法院附近的抗議民眾。 路透社
西班牙首相桑切斯妻子戈麥斯出庭應訊，示威卡車駛過法院附近的抗議民眾。 路透社

相關新聞：妻子捲貪腐調查  西班牙首相桑切斯暫停職務：考慮應否留任

現年55歲的戈麥斯被控利用首相妻子的身份，為一組科技公司取得政府合約。法官還指控她在聘請一名顧問時濫用公共資金，以及在公立大學任教期間不當使用軟體等罪名。

戈麥斯否認行為不當，法官上周裁定她須受審，下令她交出護照，並在案件審結前每月2次向法院報到。一名據稱從政府合約中受益的商人，以及為戈麥斯工作的顧問，也將一同受審。

這宗案件源於2024年展開的司法調查，由反對桑切斯政府的右翼團體提出。桑切斯和執政的西班牙工人社會黨一直堅稱案件帶有政治動機，是企圖推翻其左左翼政府的行動。

社會黨發表聲明稱：「戈麥斯是無辜的。2年來，她一直是政治和司法獵巫的目標。」保守派反對黨則趁勢攻擊，敦促政府提前舉行大選。

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
9小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
6小時前
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
4小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
9小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
11小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
2026-06-23 19:00 HKT