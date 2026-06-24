西班牙首相妻涉貪腐受審要交出護照 桑切斯批「不合理」

西班牙政壇爆發重大醜聞，首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begoña Gómez）涉嫌以權謀私及貪腐，上周六被法庭下令必須接受審判，並且要交出護照以防潛逃。桑切斯怒轟限制出境措施「超出一切合理範圍」；反對黨則紛紛要求桑切斯下台。

西班牙首相桑切斯妻子戈麥斯出庭應訊，示威卡車駛過法院附近的抗議民眾。 路透社

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現年55歲的戈麥斯被控利用首相妻子的身份，為一組科技公司取得政府合約。法官還指控她在聘請一名顧問時濫用公共資金，以及在公立大學任教期間不當使用軟體等罪名。

戈麥斯否認行為不當，法官上周裁定她須受審，下令她交出護照，並在案件審結前每月2次向法院報到。一名據稱從政府合約中受益的商人，以及為戈麥斯工作的顧問，也將一同受審。

這宗案件源於2024年展開的司法調查，由反對桑切斯政府的右翼團體提出。桑切斯和執政的西班牙工人社會黨一直堅稱案件帶有政治動機，是企圖推翻其左左翼政府的行動。

社會黨發表聲明稱：「戈麥斯是無辜的。2年來，她一直是政治和司法獵巫的目標。」保守派反對黨則趁勢攻擊，敦促政府提前舉行大選。