在日中國男子緩刑期間無牌駕駛揭慣犯 去年曾醉駕撞傷4小學生

一名居日中國籍男子月初在埼玉縣三鄉市因無牌駕駛被捕，警方發現他在其他日子也曾無牌駕駛，於24日再次拘捕。警方認為他是慣犯，目前正進一步調查。

被捕中國籍男子鄧洪鵬（43歲），現居於埼玉縣三鄉市早稻田，是一名拆卸工人。去年5月，他在同市涉嫌酒後駕駛撞傷4名小學生，逃離現場，5天後自首，此案轟動一時。

鄧洪鵬駕車撞傷小學生意外現場。 法新社

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鄧男去年11月被判處有期徒刑2年6個月，法官考慮到他反省並表示「絕不再駕駛車輛」，因此判處緩刑4年，目前正處於緩刑期間。

埼玉縣警方於6月3日，發現鄧男在住家附近的縣道上無牌駕駛，當場將他拘捕。他在被捕後一直保持緘默。由於懷疑他非初犯，警方遂詳細調查附近監視器，24日落案起訴內容指他未取得公安委員會核發的駕駛執照。