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俄烏戰爭｜俄指美國不是「客觀調解人」 普京：歐洲正公開備戰

即時國際
更新時間：17:25 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-24 HKT

俄羅斯 6月23日指出，美國不再是斡旋結束其與烏克蘭戰爭的「客觀調解人」，並抨擊歐洲增加國防開支的計劃。

早前七國集團（G7）峰會在法國舉行，特朗普等各國領導人同意透過加強制裁，包括能源制裁，來加大對俄羅斯「戰時經濟」的壓力。

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據外媒報道，俄羅斯外長拉夫羅夫6月23日在莫斯科對外國使節表示：「從美國的行動來看，他們似乎正在放棄扮演客觀調解人的角色，轉而加大對俄羅斯的制裁力度。」

俄羅斯總統普京更在6月23日的新晉軍事和執法官員授銜儀式上表示，歐洲正透過特朗普推動的大規模重新武裝計畫「公開備戰」。

美國總統特朗普曾豪言「一天內結束」俄烏戰爭，他自2025年重返白宮以來，一直斡旋俄烏雙方停戰，但自今年2月爆發美伊戰爭，俄烏談判陷入停滯。美國斡旋下的穿梭外交進展甚微，基輔一直拒絕接受莫斯科提出的割讓領土、限制軍隊規模和放棄西方支持的要求。

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