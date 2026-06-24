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愛潑斯坦案︱蓋茨國會作證 承認或曾與受害者同場

即時國際
更新時間：20:05 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:05 2026-06-24 HKT

微軟公司創辦人蓋茨（Bill Gates）捲入已故性犯罪富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的風波。蓋茨日前就兩人關係作證時，雖然堅稱自己從未目睹或參與任何不當性行為，但首度坦承「可能曾與愛潑斯坦案的受害者同處一室」。

相關新聞：愛潑斯坦案︱蓋茨自爆：愛潑斯坦掌握其婚外情私隱 成為勒索施壓籌碼

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國眾議院監督委員會於週二（23日），公布本月較早前在國會山進行的自願閉門質詢筆錄。在聽證會中，民主黨籍眾議員加西亞指出，調查顯示愛潑斯坦身邊部分看似普通員工的女性，後來均被證實為受害者，因此蓋茨即使未有直接接觸，亦難以排除曾與她們碰面的可能性。

司法部公佈的愛潑斯坦文件，包含一張蓋茨與一女子的合照。法新社
司法部公佈的愛潑斯坦文件，包含一張蓋茨與一女子的合照。法新社
股神巴菲特（右）指出，淫媒案重創自己與蓋茨（左）之間的友誼。路透社
股神巴菲特（右）指出，淫媒案重創自己與蓋茨（左）之間的友誼。路透社
愛潑斯坦檔案中包含愛潑斯坦與蓋茨的同場照片。 美國司法部
愛潑斯坦檔案中包含愛潑斯坦與蓋茨的同場照片。 美國司法部
最新公開的愛潑斯坦案文件中，有蓋茨與一名臉部被遮蓋的女子的合照。
最新公開的愛潑斯坦案文件中，有蓋茨與一名臉部被遮蓋的女子的合照。

愛潑斯坦曾要求「報銷」開銷

蓋茨對此回應稱，他曾在愛潑斯坦的私人飛機上見過幾名女性員工，並承認「可能曾與受害者同場」。

相關新聞：愛潑斯坦案︱美媒：蓋茨自爆離婚期間再出軌逾20次

蓋茨在證詞中強調，他與愛潑斯坦在2011年至2014年間的往來完全屬於「職業關係」，旨在為全球衛生與慈善項目籌集資金。他坦言，儘管當時已得知愛潑斯坦於2008年曾因性犯罪被定罪，他仍選擇與其合作，如今想來深感後悔，並對未能更重視其犯罪前科表示歉意。

此外，蓋茨透露，愛潑斯坦曾企圖利用其婚外情等個人隱私對其施壓。自2014年兩人斷絕往來後，愛潑斯坦曾要求蓋茨「報銷」一名與蓋茨有過婚外情的女性之相關開支，但遭蓋茨斷然拒絕。蓋茨相信是身邊親信向愛潑斯坦洩露了其私生活隱私。對於愛潑斯坦曾在電郵草稿中聲稱，曾協助安排蓋茨與女性見面，並幫助其隱瞞性病等健康狀況，蓋茨予以堅決否認，直指相關內容純屬愛潑斯坦個人捏造。

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