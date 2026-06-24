Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛寶樂園｜3周大熊貓寶寶萌照曝光 「黑眼圈」初現

即時國際
更新時間：16:30 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-24 HKT

旅居南韓愛寶樂園的大熊貓「華妮」（又名「愛寶」）月初誕下第四胎，愛寶樂園周三公開現時3星期大的雌性熊貓寶寶的照片，可見熊貓特徵初現，耳殼、肩部和四肢已變成黑色，並長出「黑眼圈」。

相關新聞：大熊貓「福寶」回國後首次公開亮相 適應良好大口狂吃竹子

熊貓寶寶於6月3日上午10時53分出生，出生時體重170多克。愛寶樂園表示，3周大的寶寶已增重至670克，在媽媽「愛寶」和園方全天候悉心照料下茁壯成長。中國大熊貓保護研究中心也派出專家參與照料。

這是「愛寶」在南韓通過自然交配方式誕下的第四隻大熊貓，其四胎都是雌性，長女「福寶」是在南韓出生的首隻大熊貓，深受南韓民眾喜愛，已於2024年返回中國。

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
6小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
22小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
8小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
6小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
4小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
3小時前