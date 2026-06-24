愛寶樂園｜3周大熊貓寶寶萌照曝光 「黑眼圈」初現

旅居南韓愛寶樂園的大熊貓「華妮」（又名「愛寶」）月初誕下第四胎，愛寶樂園周三公開現時3星期大的雌性熊貓寶寶的照片，可見熊貓特徵初現，耳殼、肩部和四肢已變成黑色，並長出「黑眼圈」。

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熊貓寶寶於6月3日上午10時53分出生，出生時體重170多克。愛寶樂園表示，3周大的寶寶已增重至670克，在媽媽「愛寶」和園方全天候悉心照料下茁壯成長。中國大熊貓保護研究中心也派出專家參與照料。

這是「愛寶」在南韓通過自然交配方式誕下的第四隻大熊貓，其四胎都是雌性，長女「福寶」是在南韓出生的首隻大熊貓，深受南韓民眾喜愛，已於2024年返回中國。