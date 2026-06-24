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法國世界音樂節｜百萬人狂歡搗亂 女子遭打針性侵 全國268人被捕

即時國際
更新時間：15:18 2026-06-24 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-24 HKT

法國一年一度的「世界音樂節」（Fête de la Musique）21日深夜淪為暴力現場，全國共268人被捕，其中185人在巴黎落網。多名女性在人群中被人以注射器注入不明物質，並傳出至少2宗強暴案，還有2人在南法遭刺傷送院，社群媒體上流傳的混亂景象震驚社會。

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據外媒報道，音樂節當晚有超過200萬人湧上巴黎街頭，熱鬧氣氛很快就失控。一名愛爾蘭女子在TikTok稱：「根本沒有音樂，只有警報聲、暴徒和混亂，簡直像世界末日。」另一名參加音樂節的英國人史帝夫形容，部分區域人滿為患、危機四伏，「年輕男性在人群中大打出手，尖叫聲四起」，他很擔心會發生人踩人意外。

警方還接獲超過10宗個案，都是關於有女性在人潮中被不明注射器刺傷。巴黎馬德萊娜大道一名女子報稱被刺後昏厥，須送院治理；第9區一名年輕女性在晚上約9時遭注射後，被帶到私人住所性侵。

暴力事件蔓延多個區域，有人持椅凳砸車、踩踏路倒男子，甚至破壞店面行竊。土魯斯及附近城鎮各有一人中刀，送醫後情況穩定。

而在巴黎近郊加尼（Gagny）則有一名48歲男性疑以性侵12歲女童被捕；馬恩河畔諾讓（Nogent-sur-Marne）一名15歲少女也在參加音樂節後報稱遭強暴。

法國當局共動員近5000名警察與憲兵、2500名消防員，搭配無人機及直升機協助監控，聖日耳曼德佩區一度要用催淚彈驅散人群。儘管內政部長努涅斯發聲明宣稱「有效掌控全國情勢」，但各地混亂場面引發外界質疑。

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