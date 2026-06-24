神戶碎屍案︱日漢遭腰斬藏屍雪櫃15年 前妻：是我做的

日本兵庫縣神戶市一公寓上周六（20日）揭發一宗駭人碎屍案。日本傳媒報道，警方調查後，以屍體遺棄罪拘捕死者前妻。她在盤問期間承認涉案，供稱「是我做的」。警方正持續調查她是否涉及殺人罪嫌。

警方事發後確認死者為約15年前居住於該單位的西口豐，若仍在世今年應為57歲。西口豐的前妻、現年50歲的望月亞紀於周一（22日）晚主動聯絡警方，表示自己與案件有關。

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望月接受調查時表示，「確實是我做的，沒有錯」，承認遺棄遺體。她並供稱，「我做了非常過分的事情，沒有任何辯解的餘地」。

警方隨後展開調查，並於23日晚間正式將她逮捕。警方目前正持續調查死者的具體死因、分屍原因，以及遺體長期藏放於冷凍櫃內的完整經過與犯案動機，再進一步釐清是否構成殺人罪。

警方發現，望月亞紀也是涉事單位承租人。她於2012年前後涉嫌將遺體裝袋後放入冷凍櫃棄置並封存。調查顯示，望月與西口於2012年12月完成離婚登記，但兩人在2012年前後仍同住。

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當地警方早前接報，事發公寓住戶投訴某單位傳出惡臭，進入屋內調查後，在玄關附近廚房發現一台上掀式大型冷凍櫃，打開後，赫然發現一具被腰斬兩半的男性遺體。

警方估計有人在死後遭利器分屍，上下兩部分被分別裝入袋中再放入冷凍櫃內。由於近日單位停止供電，冷凍櫃無法運作，遺體早已解凍並開始腐敗傳出惡臭。驗屍結果顯示，無法判定死因，但推定死亡時間約為15年前。